29. November 2018, 22:05 Uhr Nikolaus-Party Rock-Adel aus Wien

So richtig abrocken und zugleich Gutes tun kann man am Samstag, 1. Dezember, in der Grafinger Stadthalle bei einer großen "Nikolaus-Rock-Party" zugunsten der Kinderkrebshilfe Ebersberg. Als Hauptact konnten die Verantwortlichen die Shooting Stars der Band Kaiser Franz Josef aus Wien engagieren, die bereits für Größen wie ACDC, Airbourne oder Billy Idol als Vorband aufgetreten sind. Das österreichische Trio versteht sich als neuer Rock-Adel, der veraltete Traditionen mit "seinem royalem Kick-Ass-Sound gründlich von der Platte fegt". Nur handverlesene Referenzen werden hier auf moderne Art präsentiert - getreu dem neuen Album: "Make Rock Great Again". Supported werden die Wiener von den beiden Lokalmatadoren Wasteland und Screaming Nightmare. Zum Einlassbeginn um 19.30 Uhr spielt die Drumline des Grafinger Jugendorchesters. Karten gibt es beim Braeuer in Grafing unter (08092) 94 37, beim Bücherladen Aßling unter (08092) 527 22, beim Ticket-Zentrum Kroiss in Rosenheim, bei Foto Flamm in Haag oder bei der Buchhandlung Fabula in Wasserburg.