Auf der Bühne der Glonntaler Backkultur steht am Samstag, 14. September, Nick's Noise. Die Band bleibt dabei ihrem Namen treu und spielt "nix Neues", sondern Ausgewähltes aus der Rock-History. Von Led Zeppelin, den Stones, David Bowie, Pink Floyd, Supertramp, Ed Sheeran oder Johnny Cash. Mit viel Energie, Professionalität - und unplugged. Nick's Noise sind: Michael Evola, Christoph Baumhoer, Joel Flammann und Detlef Noack. Los geht's um 19.30 Uhr, bei schönem Wetter gibt es von 17.30 Uhr an ein Grillbuffet. Infos und Reservierung telefonisch unter (08093) 90 25 61 oder per E-Mail an info@glonntaler-backkultur.de.