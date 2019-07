24. Juli 2019, 21:28 Uhr Nicht nur Klassiker Ebersberger Big Band

Die EBE-Jazz-Big-Band wurde 2017 anlässlich des Internationalen Jazzfestivals in der Kreisstadt von Josef Ametsbichler gegründet. Die Idee war, Amateure aus dem Umfeld zu einem professionell klingenden Ensemble zu formen. Der große Erfolg des Konzertes im Oktober 2017 in der Stadthalle Grafing ließ dann keinen Zweifel an der Weiterführung des Projektes.

Mit großem Engagement probt die Band seitdem ihr Repertoire, das sich ganz bewusst vom üblichen Big-Band-Book abhebt. Belohnt wurde dies kürzlich mit sehr großem Applaus beim "Big-Band-Meeting" in Rosenheim. Wer sich selbst davon überzeugen möchte: Am Sonntag, 28. Juli, um 18 Uhr spielt die Combo im Ebersberger Café Mala (früher Zimtblüte). Außerdem sind die Musiker gerade mit dem "Sacred Concert" von Duke Ellington beschäftigt, das am 20. Oktober um 17 Uhr in der Aegidius-Kirche in Grafing mit einem Chor unter der bewährten Leitung von Martin Danes aufgeführt wird. Bemerkenswert ist, dass dieses Konzert fast auf den Tag genau bereits vor 30 Jahren, ebenfalls unter der Leitung von Josef Ametsbichler, in der Sebastians-Kirche Ebersberg als europäische Erstaufführung zu hören war.