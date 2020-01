Viele Vaterstettener kommen zum letzten Neujahrsempfang von Georg Reitsberger in den festlich geschmückten Saal des Seniorenwohnparks - darunter auch einiges an Verwandtschaft, wie der Bürgermeister in seiner launigen Begrüßung deutlich macht.

Bürgermeister Georg Reitsberger appelliert dafür, das Bild der Gemeinde in der Zukunft nicht zu stark zu verändern. In entspannter Atmosphäre werden verdiente Bürgerinnen und Bürger geehrt

Eigentlich war es ja so etwas wie ein Reitsberger'sches Familientreffen, das da am Freitagabend im Seniorenwohnpark stattfand. Nicht nur Frau, Sohn, Tochter und Schwiegersohn saßen im Publikum, als der Bürgermeister zum letzten Mal in seiner Amtszeit zum Neujahrsempfang begrüßte, auch die "angeheiratete Verwandtschaft", wie Georg Reitsberger zur Erheiterung der Gäste erklärte, etwa die angeheiratete Base Angelika Niebler, die zufällig auch noch Europaabgeordnete ist.

Doch es waren auch noch viele Leute gekommen, die nicht zur Familiensippe des Bürgermeisters zählen, sie erlebten einen entspannten Abend mit viel Musik, gutem Essen, einer nachdenklichen Rede und Lob und Preis für Vaterstettener, die sich für das Allgemeinwohl engagieren. Durch den Abend führte Georg Kast, sonst im Rathaus als Wirtschaftsförderer tätig. Er gab auch kleine Einblicke in die Arbeit mit seinem Bürgermeister in den vergangenen sechs Jahren. Bezug nehmend auf das Stück, das die Big Band der Musikschule gerade auf der Bühne gespielt hatte, sagte Kast, auch Reitsberger habe als Motto im Rathaus "Probier's mal mit Gemütlichkeit" etablieren wollen. "Es ist uns nicht immer gelungen, das umzusetzen", räumte Kast ein. Welches Motto künftig im Vaterstettener Rathaus gelten wird, wird sich im März zeigen - es gebe "fünf Bewerber, die mit dem Hufen scharren", sagte Reitsberger -, doch wer beim Neujahrsempfang lieber nicht auf Politik angesprochen werden wollte, konnte das klar mit einem Bändchen signalisieren.

Der scheidende Bürgermeister zog ein Resümee seiner Amtszeit. Seine neue Aufgabe, so gab er zu, habe für ihn eine große Herausforderung bedeutet, die er aber gern angenommen habe. Die tatkräftige Unterstützung seiner Verwaltung habe es ihm leicht gemacht, sich in seinen Aufgaben zurechtzufinden. Reitsberger beschrieb, wie sich die Gemeinde verändert hat. Die Nachverdichtung sei im gesamten Gemeindegebiet sehr deutlich zu spüren, "wegen explodierender Grundstückspreise müssen wir enger zusammenrücken", sagte der Bürgermeister: "Dort, wo ein idyllisches Spitzdachhäusl verschwindet, nutzt man für Neubauten das optimale Baurecht." Zugeparkte Straßen und massiver Verkehr aus den Wohngebieten seien unverkennbare Folgen davon und erzeugten Verkehrsprobleme, für die man auch in Zukunft nach Lösungen suchen müsse. Reitsberger wies aber auch darauf hin, dass der Nachverdichtung in der Gemeinde dennoch gewisse Grenzen gesetzt seien. "Auch Gartenflächen haben einen hohen Wert in der Wohnkultur", sagte er.

Ein positives Resümee zog Reitsberger, was die Infrastruktur in der Gemeinde betrifft. Die moderne Grund- und Mittelschule mit neuem Schwimmbad und einer Dreifachturnhalle habe gebaut werden können, "weil die Grundstücksveräußerung für das Baugebiet Vaterstetten Nordwest den finanziellen Grundstück dafür bot". Mit der Baugebietsausweisung habe die Gemeinde aber auch auf den dringenden Wohnraumbedarf in der Metropolregion München reagiert. Im Neubaugebiet sei ein Einheimischenmodell entstanden und auf einer ursprünglich für Gewerbe vorgesehenen Fläche werde geförderter Wohnbau realisiert, der im Gemeindeeigentum bleiben soll.

Reitsberger appellierte bei allem Zwang zur Veränderungen aber auch dafür, das Gesicht der Gemeinde nicht zu stark zu verändern: "Wenn wir uns auch einer Entwicklung nicht verschließen können, so muss unser Auftrag heißen: Bauen und bewahren mit Augenmaß und Vernunft. Gönnen wir unseren Kindern und Enkelkindern bitte noch den Hauch einer Gartenstadt und eine freie Sicht über steinige Äcker und das Erlebnis unserer waldreichen Gegend im Münchner Osten", so die Bitte des Bürgermeisters, die sich sicher auch an seinen künftigen Nachfolger oder seine Nachfolgerin richtet.

"Ein Stück Heimat" - beziehungsweise sogar mehrere davon - gab der Bürgermeister bei den anschließenden Ehrungen aus der Hand: Edith Eder erhielt die kleine Skulptur, die Elemente aus dem Wappen der Gemeinde aufnimmt, für ihr soziales Engagement. Eder ist ehrenamtlich sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche tätig und hält Kontakt zu vielen Menschen in sozialen Einrichtungen und Seniorenheimen, gibt aber auch Eltern seelischen Beistand, die ihr Kind verloren haben. Auch Ernst Burger, leidenschaftlicher Naturschützer, der viele wichtige Projekte in der Gemeinde angestoßen hat, erhielt die besondere Ehrung. Einen Wappenlöwen durfte Hanspeter Krellmann mit nach Hause nehmen, der für die Einführungstexte in den Programmheften der Vaterstettener Rathauskonzerte verantwortlich zeichnet. Gabriele Dürmeier wurde für ehrenamtliches Engagement in der Mittagsbetreuung der Grundschule an der Wendelsteinstraße ausgezeichnet, Helmut Patzer unter anderem für seinen Einsatz als Schülerbeauftragter der Gemeinde. Robert Hebler, Lorenz Vodermair und Reinhold Resch dankte der Bürgermeister für ihr Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr, das bei Hebler und Vodermair schon 40 Jahre anhält, bei Resch bisher 25 Jahre.