Neujahrsempfang in Moosach

In Moosach laden Pfarrei und Kommune gemeinsam ein

Moosach - "Die sind alle noch in der Kirche", erklärt eine Dame die gähnende Leere im Moosacher Pfarrheim, wo am Dreikönigstag um 10 Uhr Pfarrei und Gemeinde zum gemeinsamen Neujahrsempfang geladen haben. Und richtig - nur kurze Zeit später füllt sich der Saal mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, die gut gelaunt bei Sekt und Häppchen "vom Neuwirt" ihre Neujahrswünsche austauschen, während sich die Sternsinger bereit machen für ihre letzte Runde, und die acht Herren vom Moosacher Musikkreis unter der Leitung von Ewald Reich mit "Musik ist Trumpf" so manchen Fuß zum Wippen bringen. Die "neue Big Band von Moosach" werden sie kurze Zeit später folgerichtig genannt.

Es seien deutlich mehr Menschen als sonst, ist zu hören - "kein Wunder, die Wahlen lassen grüßen!" sagt einer schmunzelnd, und natürlich haben sich auch sämtliche potenziellen Nachfolger des scheidenden Bürgermeisters Eugen Gillhuber (CSU) eingefunden, um zwanglos mit ihren Mitbürgern ins Gespräch zu kommen: Von Michael Eisenschmid (gemeinsame Liste CSU und Moosacher Bürger) über Norbert Probul (gemeinsame Liste AMB und UWG) bis zu Andrea Hinterwaldner (Frauen für Moosach). Gelegenheit zum Dialog haben sie reichlich, denn mit ihren Ansprachen bleiben Hausherr Pater Egino und Bürgermeister Gillhuber trotz der Fülle an abgehandelten Themen insgesamt unter einer halben Stunde. Der eine erinnert an seine Erfolge, während der andere Finanzbedarf ankündigt.

Der Geistliche äußert vor allem den Wunsch nach einem baldigen erfolgreichen Abschluss des "Projekts Maria Altenburg", weswegen er auch zu Protokoll gibt, "wenn es wirklich fertig ist" zu Fuß nach Altötting gehen zu wollen. Dieser Ankündigung lässt der Priester zur allgemeinen Erheiterung noch die Bemerkung folgen "Ich verrate aber nicht, wo ich losgehe." Nachdem er seine Gemeinde noch über die Neueröffnung des "Sacherl" mit neuem Konzept informiert hat, was "um Ostern herum" der Fall sein soll, wird Pater Egino schnell wieder ernst. Denn nun geht es ums Geld. Der dringend benötigte Raum der Unterkirche sei schon seit Jahren aufgrund von Schimmel nicht nutzbar und weil die Genehmigung aus München auf sich warten lasse, sei nun geplant, die Renovierung im Rahmen eines "vereinfachten Verfahrens" in Eigenregie durchzuführen. Angesichts der laut Kostenvoranschlag benötigten 70 000 Euro sei er zuversichtlich, "dass die Gemeinde uns nicht im Stich lässt". Das gelte auch im Zusammenhang mit dem Finanzbedarf für die Orgel, "die immer wieder hängen bleibt".

Dann ergreift Gillhuber das Wort. Bevor er auf die Erfolge seiner Amtszeit (jeweils ein Dutzend Jahre als Zweiter und dann als Erster Bürgermeister) eingeht, begrüßt er neben Ehrenbürger Sigi Eisenschmid ausdrücklich die von ihm eingeladenen jungen Familien sowie die Vereinsvertreter und Ehrenamtlichen. Mit den Worten "eine Gemeinde lebt davon, dass Menschen mehr tun als sie müssen", würdigt er ihren Einsatz. Nach einem kurzen Exkurs in die Weltpolitik hebt der Bürgermeister hervor, dass es ein Trugschluss sei, sich "die gute, alte Zeit" zurückzuwünschen, gehe es den Menschen in Deutschland und Bayern "doch so gut wie nie zuvor".

Das treffe auch auf Moosach zu, mit einer deutlichen Zunahme der Steuereinnahmen seit 2005, unter anderem aus den rund 240 Gewerbebetrieben des Ortes, sowie einer Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse auf 537 und damit "510 Prozent" mehr als 2008. Allerdings sei auch die Pro-Kopf-Verschuldung der rund 1 550 Einwohner gestiegen, es liege nun bei circa 1 900 Euro, unter anderem aufgrund der Dorferneuerung, des Fernwärme-Projekts sowie der energetischen Sanierung des Schul- und Rathauses. Zwar stünden den Schulden erhebliche Vermögenswerte entgegen, jedoch dürfe man die kommenden Investitionen nicht vergessen: den Neubau der Kita, die Friedhofsmauer und den Glasfaserausbau. Man kann vermuten, dass sich besonders auf den letzten Punkt all jene freuen, die noch immer Schwierigkeiten mit dem Mobilfunknetz haben.

Schließlich wünscht Gillhuber seinem Ort einen fairen Umgang in den kommenden Wochen - "denn es gibt auch ein Leben nach der Kommunalwahl" - und nennt die Qualitäten, die man als Amtsinhaber für den Bürgermeisterposten brauche: "Geduld, Fingerfertigkeit, Hingabe und Selbstlosigkeit."