Angelika Obermayr fällt gleich mit der Tür ins Haus, beziehungsweise in die Stadthalle: Beim Grafinger Neujahrsempfang kommt die Bürgermeisterin nach den Danksagungen direkt zum aktuell wohl meistdiskutiertesten Bauthema der Stadt. Und Obermayr erntet Beifall, als sie sich dafür ausspricht, die Grafinger Stadthalle, wenn irgendwie möglich, zu erhalten und umfassend zu renovieren. Ein "komplett fixer Plan" sei zum aktuellen Zeitpunkt jedoch schlichtweg zu hoch gegriffen: "Wer jetzt schon genau weiß, was er will, weiß eigentlich gar nichts."

Dann blickt de Bürgermeisterin zurück und konstatiert: "Es geht uns gut in Grafing!" Die Wohnungen am Aiblinger Anger seien von vielen jungen Grafingern bezogen worden, die Flächen im neuen Gewerbegebiet würden genutzt, und sie persönlich freue sich besonders über den Ausbau des Fahrradwegs nach Grafing Bahnhof. Neben dem Erweitern von Kindertagesstätten und der Mitfinanzierung und -nutzung der Sporthalle im geplanten Berufsschulzentrum in Grafing Bahnhof bleibe auch 2020 das Thema Mobilität wichtig. Die Grafinger Innenstadt sei nun mal "konzipiert für Fußgänger und Pferdekutschen", so Obermayr. Jeder, dem das möglich sei, solle mehr Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen, so ihr Appell - überdies fordert die Grüne Bürgermeisterin, dass Kommunen selbst entscheiden können sollen, wo es Fußgängerüberwege und Geschwindigkeitsbegrenzungen brauche. Außerdem sei ihr die Energiewende wichtig, die vorhandenen Ressourcen müssten besser genutzt werden. Dabei gehe es indes nicht um Verzicht, "ich rede nicht vom Zurückgehen in eine Erdhöhle", so Obermayr, aber der Anteil an erneuerbaren Energien könne noch gesteigert werden.

Detailansicht öffnen Grafing, Stadthalle, Neujahrsempfang der Stadt. hier: Feature mit Aperol-Sprizz im Logoglas der Stadthalle. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Dann geht es um die Bewohner der Stadt: Grafing bestehe aus vielen gesellschaftlichen Blasen, doch durch ehrenamtliches Engagement würden manche miteinander verbunden, so Obermayr. Fünf Grafinger Ehrenbären verleiht die Bürgermeisterin dafür 2020, und während sie bei ihrer Rede alleine vor der Bühne stand, wird es dort jetzt bei manchen Ehrungen plötzlich eng.

Ein wohlwollendes Raunen geht durch die Reihen, als die Grafinger Kinobetreiber, das Ehepaar Scheid, nach vorne gebeten werden. Eigentlich werde der Ehrenbär nur für ehrenamtliches Engagement verliehen, doch was das Ehepaar mit seinem Kino für Grafing geleistet habe, ginge ja auch weit über das Berufliche hinaus. "Wir können froh sein, bei uns am Land noch so ein Kino zu haben", lobt die Bürgermeisterin, und der tosende Applaus gibt ihr Recht. Helmut Scheid möchte die Auszeichnung vor allem seiner Tochter Sandra Scheid widmen, die mittlerweile die Geschicke des Kinos mit lenkt.

Angela Reichmeyer wird für ihr Engagement in der Fair-Genossenschaft geehrt, und zitiert prompt alle anwesenden Teammitglieder mit sich nach vorne. 21 Frauen und Männer stehen jetzt strahlend neben Angelika Obermayr, die auf das enorme Wachstum des Fair-Ladens seit der Genossenschaftsgründung 2006 hinweist.

"Eigentlich verdien' ich diese Belobigung gar nicht, weil's mir ja so viel Spaß macht", sagt die verschmitzt lächelnde Helma Kandlbinder-Zilk, die als Ehrenvorsitzende der Grafinger Bürgerinnen für den Aufbau des Vereins geehrt wird. Man habe alles gesammelt, was hergeht, um die alte städtische Biedermeier-Tracht lebendig zu erhalten, zitiert Obermayr sie. Schwarze Röcke, Riegelhauben, Schirme, Taschen - und Kandlbinder klopft sich bestätigend auf ihr silbernes Geschnür am Mieder. Ein Mitglied, erzählt Obermayr, habe die Gruppe einmal als "Emanzenverein" bezeichnet, weil es eben die Bürgerinnen sind. Und so wird Kandlbinder-Zilk von ihren prächtig gekleideten Mitstreiterinnen umringt.

Detailansicht öffnen Beim Neujahrsempfang der Stadt Grafing ehrt Bürgermeisterin Angelika Obermayr gesellschaftlich engagierte Menschen wie Helma Kandlbinder-Zilk, die Ehrenvorsitzende der Grafinger Bürgerinnen. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Das Ehepaar Kristen erhält den Ehrenbären für seine zahlreichen Filmvorführungen in der Bücherei - "glauben Sie ja ned, sie könnten da hingehen, ohne einen Platz reserviert zu haben", schildert Obermayr die Beliebtheit dieser Abende.

Und wenn in Grafing die jährliche Leonhardifahrt stattfindet, dann gebe es da eine, die "kennt wirklich jedes teilnehmende Pferd persönlich": Maximiliane Prantner. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Leonhardi wird von Obermayr in Abwesenheit ausgezeichnet, Prantners Stellvertreter Bernhard Polland nimmt den Grafinger Ehrenbär für sie entgegen. Obermayr lobt vor allem den organisatorischen Kraftakt, den Prantner jährlich reibungslos bewältige, und schließt schmunzelnd: "Im Übrigen hab ich noch nie so straff geführte Sitzungen erlebt wie die von der Maxi Prantner."