9. Januar 2019, 21:53 Uhr Neujahrsempfang der CSU Jens Spahn spricht in Vaterstetten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird Ehrengast sein beim Neujahrsempfang der CSU in Vaterstetten am Sonntag, 20. Januar. Der Ortsverband Vaterstetten-Parsdorf hat aufgrund des vollen Terminkalenders des Gastredners eigens den Empfang, der traditionell am Dreikönigstag stattfindet, um zwei Wochen verlegt. Spahn gehört seit 2002 dem Bundestag an, er zählt zum konservativen Flügel der CDU und ist auch immer gut für die eine oder andere provokante These. Seit März 2018 ist er Bundesminister für Gesundheit, zuvor war er Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Auch den Parteivorsitz hätte er sich zugetraut, bei der Wahl unterlag er allerdings deutlich. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Seniorenwohnpark in der Fasanenstraße 24. Anmeldungen nimmt CSU-Ortsgeschäftsführerin Stefanie Ederer per Fax an (08106) 35 88 52 und per E-Mail an stefanie.ederer@csu-vaterstetten.de entgegen. Wer nicht persönlich kommen kann, hat auch die Möglichkeit, die Veranstaltung im Live-Stream zu verfolgen, unter csu-vaterstetten.de/live