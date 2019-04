3. April 2019, 22:14 Uhr Neues und Altbewährtes Erst Duo, dann Trio

Die Schrottgalerie in Glonn begrüßt am Freitag, 5. April, erstmals Beba Ebner und Thomas Frey auf ihrer Bühne. Das Duo beschreitet neue Wege in der Musik, indem es Jazz, Blues und Soul allein mit Gesang und Akkordeon zum Klingen bringt. So entsteht ein ganz unvermuteter Sound. Am Samstag, 6. April, rocken dann die Haudegen von der Edi-Fenzl-Band mit Texas-Bluesrock das Haus. Neben vielen eigenen Songs werden Interpretationen von Größen wie Jimi Hendrix, Johnny Winter, Steve Ray Vaughan, ZZ Top und vielen anderen gespielt. Die Band war 2014 Finalist bei der "European Blues Challenge" in Riga und besticht mit authentischem 70er Jahre-Vintage-Sound, Virtuosität und Spielfreude auf internationalem Niveau. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt frei. Reservierungen nur per Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de.