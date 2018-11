30. November 2018, 22:02 Uhr Neues Ressort Familienpflege

Vaterstettener Nachbarschaftshilfe weitet ihr Angebot aus

Von Viktoria Spinrad, Vaterstetten

Lotta liebt es, den Tönen zu lauschen. Deswegen trägt sie über ihrer roten Struwwelpeter-Haarpracht pinke Kopfhörer, die mit einem ebenso pinken CD-Spieler verbunden sind. Sie könnte jetzt das Mikro hochnehmen, das Aufnahmegerät anschalten, drauflosplappern und dann ihrer eigenen Stimme lauschen - wäre sie keine Puppe.

Nutzlos ist Lotta trotzdem nicht. Sie ist eine Brücke zwischen der echten und der spielerischen Welt. Eine Brücke in die Welt der Zwei- bis Vierjährigen, die lernen sollen, ihre Stimme einzusetzen, kreativ zu sein, im Team zu arbeiten und mit Medien umzugehen. Sie sollen lernen: "Meine Stimme ist wunderbar." So heißt ein neues Projekt der Nachbarschaftshilfe Vaterstetten (NBH), das am Donnerstag in Baldham vorgestellt wurde.

Konkret sollen angehende Kinderreporter mithilfe von Lotta eigene Hörspiele entwickeln. Ziel des Projekts ist, die sprachliche Entwicklung und das Selbstwertgefühl von Vorschulkindern im Kinderpark der NBH und weiteren Kitas zu fördern. Mit veralteten CDs, wo doch heute alle Audios im mp3-Format hören? "Kinder sollen selbstständig aktiv werden, etwas greifen und begreifen können", antwortet Ressortleiterin Anna Birnstiel auf die Frage von Petra Horn. Die Leiterin von SOS Kinderdörfer Weltweit überbringt am Donnerstag eine Finanzspritze der von ihr mitinitiierten Bildungs-Chancen-Lotterie: Knapp 10 000 Euro gibt es für die zukünftigen Mini-Reporter.

Das Medienprojekt reiht sich in eine Vielzahl von neuen Angeboten der Nachbarschaftshilfe. Anna Birnstiel baut hier als Teil des gemeinnützigen Vereins zur Zeit ein neues Ressort für eine wachsende Bevölkerungsgruppe auf: junge Familien. Von denen gibt es nämlich immer mehr in Vaterstetten und der Umgebung. Hier, wo die Neubaugebiete wie Pilze aus dem Boden schießen, braucht es schließlich nicht nur ambulante Pflege und mobile Mittagstische, sondern eben auch Angebote für junge Familien, Kinder und Jugendliche, dachte sich Birnstiel.

Und ging mit eben dieser Idee auf die Nachbarschaftshilfe zu. Dort fiel der Gedanke, das bestehende Angebot auf junge Familien auszuweiten, auf fruchtbaren Boden. "Wir versuchen, das ganze Leben abzudecken", erklärt Bea Hufelschulte von der NBH. Wie groß das Interesse seitens junger Familien ist, zeigt ein Blick auf den Kurskalender der NBH. Hier sind Kurse und Seminare wie "Fit dank Baby", "Still-Beratung" und "Buggy Workout" aufgelistet; einige sind bereits ausgebucht.

Das Herzstück des neuen Ressorts ist der wöchentliche offene Treff: Hier können Eltern ihre Kinder miteinander bekannt machen, sich untereinander austauschen, ihre Fragen an monatlich hinzukommende Experten und natürlich an Sozialpädadogin Birnstiel stellen. Die 32-Jährige ist selber Mutter, hat zuvor im Kindergarten und Jugendamt gearbeitet. Sie kennt die Sorgen von Eltern und denen, die ein Kind erwarten. "Junge Eltern stellen sehr hohe Anforderungen an sich", sagt sie. Zumal viele Eltern wüssten, dass sie nach den eineinhalb Jahren gesetzlich garantierter Elternzeit wieder arbeiten wollen. Sie sieht den Treff als gute Gelegenheit, die Unsicherheiten zu mindern: "Eltern erkennen, dass ihre Sorgen ganz normal sind."

Um die Familien-Lücke in der Programm-Palette auszufüllen, hat Birnstiel noch weitere Projekte in der Pipeline. Von Januar an ist in Kooperation mit der Musikschule ein Musikgarten für Kinder zwischen sechs und 18 Monaten geplant. In der Planung ist außerdem ein Rückbildungsangebot in Kooperation mit dem TSV Vaterstetten sowie eine ehrenamtliche Einzelberatung durch eine Frauenärztin. Der offene Treff soll zudem auf mehrere Wochentage ausgebaut werden. "Auch werdende Eltern, Großeltern, Babysitter oder Au-pairs sind willkommen", so Birnstiel.

Der nächste offene Treff findet am Montag, 3. Dezember, von 10 bis 11 Uhr statt. Schwerpunktthema sind Möglichkeiten zur Sprachförderung. Der Treff ist kostenfrei, es bedarf keiner Anmeldung. Adresse: Brunnenstraße 28 in Baldham.