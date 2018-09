24. September 2018, 22:03 Uhr Neues Projekt Starthilfe für Fahrdienst-Verein

Ein Verein für ehrenamtliche Fahrdienste soll Vaterstettens Senioren mehr Mobilität und Geselligkeit bringen

Von Wieland Bögel, Vaterstetten

Ohne Zweifel, Vaterstetten ist eine Gemeinde der Autofahrer - und das hat auch mit der Größe zu tun. Beziehungsweise mit der Ausdehnung, wie Hans-Günter Kempf vom Vaterstettener Seniorenbeirat sagt: "Wir sind eine Flächengemeinde", also ein Ort, an dem bis zur nächsten Haltestelle von Bus oder Bahn manchmal ein ganzes Stück zu laufen ist - für Ältere manchmal ein Stück zu weit. Deshalb will der Seniorenbeirat nun einen Verein gründen, der Ehrenamtliche als Chauffeure vermittelt. Unterstützung kommt dabei aus dem Gemeinderat, Benedikt Weber (CSU) will beim Aufbau des Vereins helfen. Auch die Verwaltung hat ihre Unterstützung zugesagt.

Allerdings, so erklärt Kempf, könne die Kommune eben nicht zu viel tun, etwa den Fahrdienst selbst betreiben. Zum einen, weil es einige rechtliche Hürden gibt, die verhindern sollen, dass die öffentliche Hand privaten Anbietern von Fahrdiensten das Geschäft vermasselt. Möglich sei zwar ein Konstrukt, wie es die Nachbargemeinde Haar praktiziert, sagt Weber. Dort bieten die Gemeindewerke einen Fahrdienst an - was allerdings ein Zuschussgeschäft sei. Laut Weber müssten die Haarer jedes Jahr rund 40 000 Euro als Defizitausgleich bereitstellen.

Und das Haarer Modell hat noch einen Schwachpunkt: Es gibt genau ein Fahrzeug für den Dienst. Den Vaterstettenern schwebt eher eine Art ehrenamtlich organisiertes Transportnetz vor, mit einem ganz speziellen Angebot: Kurzstrecken in der Nachbarschaft. Denn Fahrten über ein paar hundert Meter zum Einkaufen oder zum Bahnhof würden von Taxi-Unternehmen oft nicht angenommen, sagt Kempf. Und die Bushaltestellen seien oft zu weit entfernt für jemanden mit Schwierigkeiten beim Laufen, sagt Herma Bianca Schlömer vom Seniorenbeirat. Sie kenne das aus eigener Erfahrung. Nach einer Knieoperation habe sie bemerkt, wie mühselig öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen sind. Zudem seien die Buslinien nicht unbedingt immer benutzerfreundlich, "das ist umständlich, und der Bus fährt ewig".

Genau aus diesen Gründen hatte es vor gut zwei Jahren schon einmal eine Initiative für einen ehrenamtlichen Fahrdienst gegeben. Dabei hätten sich zwar auch einige potenzielle Fahrer gemeldet, so Kempf, was allerdings fehlte, war ein organisatorischer Überbau. Denn die Fahrer müssten einerseits vermittelt werden können, dazu soll nun eine Art örtliche Mitfahrzentrale aufgebaut werden, in der Ehrenamtliche die Vermittlung übernehmen. Ebenfalls nötig wird eine Versicherung für die Fahrer, denn "man kann niemandem, der sich ehrenamtlich engagiert, zumuten, die Folgen selber zu tragen, wenn etwas passiert", sagt Kempf.

Laut Stephanie Grüter vom Büro des Bürgermeisters, könnte dies über die Ehrenamtsversicherung des Freistaates gelingen. Allerdings eben nur, wenn es eine Organisation wie einen Verein gebe. Für dessen Gründung soll in den kommenden Wochen geworben werden, etwa auf dem Seniorentag im OHA im Oktober. Weber ist einigermaßen zuversichtlich, dass es klappt, "man braucht sieben Leute für einen Verein". Und nicht alle müssten alle Aufgaben übernehmen, sagt Schlömer. Niemand, der beitrete, werde etwa automatisch als Fahrer verpflichtet. Umgekehrt müsse man nicht Vereinsmitglied sein, um den Fahrdienst in Anspruch nehmen zu können. Allerdings sollten aus versicherungstechnischen Gründen die Fahrer Mitglied im Verein sein.

Dessen Zweck solle nicht sein, mit den Fahrten Geld zu verdienen, unterstreicht Kempf. Wie viel eine Fahrt konkret kosten wird, sei noch nicht klar, aber man wolle deutlich günstiger sein als Taxis oder kommerzielle Anbieter von Fahrdiensten. In deren Geschäftsmodell man ohnehin nicht wildern wolle, medizinische Fahrten, welche die Krankenkasse zahlt, soll der Verein nicht übernehmen. Der Preis dürfte sich auch danach richten, ob der Fahrer mit dem eigenen Auto unterwegs ist. Denn ein solches soll nicht unbedingt nötig sein, der Verein sollte unbedingt mit den Autoteilern zusammenarbeiten, sagt Kempf.

Der geplante Verein soll neben Mobilität auch noch einen anderen Mehrwert bringen: Geselligkeit. Es sei so, dass sich manche Ältere"in ihr Schneckenhaus zurückziehen", sagt Kempf. Gegen die Vereinsamung könnten durchaus neue Kontakte helfen, die Senioren über den Fahrdienst knüpfen - und den Chauffeur zu Kaffee und Kuchen einladen.

Wer Interesse hat, sich an dem neuen Verein zu beteiligen, oder einfach mehr Informationen dazu sucht, kann sich an Katrin Kunze von der Gemeinde Vaterstetten wenden. Entweder telefonisch untern (08106) 383-520 oder per Mail an katrin.kunze@vaterstetten.de. Auch auf dem Senioren-Infotag im OHA am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 12 Uhr wird sich der Fahrdienst vorstellen.