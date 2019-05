23. Mai 2019, 22:01 Uhr Neues Projekt in Grafing Mit Kunst Kulturen verbinden

Mit dem außergewöhnlichen Kunstprojekt "meine Art - deine Art" möchte das Kreisbildungswerk von Samstag, 25. Mai, an geflüchtete Menschen mit Familien zusammen- und einander näherbringen. Mit der interkulturellen Begegnung in Wort und Bild wollen die Veranstalter einmal im Monat, immer an seinem Samstag von 11 bis 16 Uhr, Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen in der Grafinger "Casa Creativa" einen Rahmen bieten für Begegnung und kreativen Austausch. Gleichzeitig ermöglicht der Kunsttreff das Erlernen von künstlerischen Techniken wie Malen, Zeichnen, Collagieren und das experimentelle und dreidimensionale Gestalten. Die Materialien werden gestellt, der Kurs ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl auf 14 Personen begrenzt ist, bitten die Veranstalter um Anmeldung per Mail an info@kbw-ebersberg.de. Weitere Informationen zum Kurs geben Gisela Heide unter (08091) 56 10 86 oder Rusydah Ziesel unter (0170) 9434 39 55. Weitere Kurse finden statt am 22. Juni, 27. Juli, 24. August, 28. September, 26. Oktober, 23. November und 14. Dezember. Das Kunstprojekt "meine Art - deine Art" endet dann mit einer Abschlussausstellung.