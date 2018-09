14. September 2018, 22:12 Uhr Neues Programm Was es heißt, Europäer zu sein

Katholisches Bildungswerk legt seinen Fokus in diesem Herbst auf den Kontinent

Von Max Nahrhaft, Ebersberg

Zwar lebt, wer in Deutschland lebt, auch in Europa, doch nicht jeder erlebt Europa bewusst. Was das bedeutet, will das Katholische Kreisbildungswerk (KBW) in Ebersberg in den kommenden Monaten zum zentralen Thema machen und den Kontinent und seine Kulturen vorstellen. Außerdem findet zum ersten Mal eine "Woche der Toleranz" statt.

Den Auftakt markiert die Lange Nacht der Bildung auf Schloss Zinneberg am 21. September. Die Teilnehmer sind eingeladen, schon im Voraus Fotos einzuschicken, die europäische Spuren im Landkreis zeigen. "Dies sind nicht nur Menschen, es können auch die Natur oder Gebäude sein, die den europäischen Geist in sich tragen", so Jennifer Becker, Geschäftsführerin des Ebersberger KBW. An diesem Abend können die Besucher außerdem aus mehr als 20 Workshops wählen, an denen sie teilnehmen können. Dazu passend bietet Kreisheimatpfleger Thomas Warg 2019 eine Stadtführung an, auf der man Spuren gemeinsamer Geschichte verfolgen wird.

Wer den Landkreis in diesem Rahmen für ein Wochenende verlassen möchte, kann dies im November bei einer Studienfahrt nach Straßburg tun. Auf dem Plan steht ein Rundgang durch das Europäische Parlament zusammen mit der Vaterstettener Europaabgeordneten Angelika Niebler (CSU). Becker erklärt: "Wir wollen an den Ort reisen, wo jeder von uns die Politik mitgestalten kann." Dieser Schwerpunkt ist nicht zufällig gewählt, sondern folgt einem klaren Schema. In den vergangenen Jahren befasste man sich im KBW besonders mit Flucht, Integration und Furcht vor dem vermeintlich Fremden, da sei die jetzige Fortsetzung nur konsequent.

Heuer ins Leben gerufen wurde die Woche der Toleranz, deren Name über die eigentlich Fülle an Angeboten hinwegtäuscht - die Woche dauert mehr als einen Monat. Anlässlich des 80. Gedenktags der Reichspogromnacht initiiert das KBW eine Reihe von Veranstaltungen mit dem Kreisjugendring, dem Bündnis "Bunt statt braun" und anderen Organisationen. Um den Rahmen möglichst breit anzulegen, so Becker, werde man sich nicht nur mit der Zeit des Nationalsozialismus befassen, sondern auch auf heutigen Rassismus und Nationalismus eingehen. Präsentiert werden auch positive Beispiele, wie durch Toleranz ein Miteinander glücken kann.

Zum Buß- und Bettag lädt das KBW traditionell ins Kino ein. Während am Feiertag ein Film für Kinder gezeigt wird, können sich ältere Zuschauer eine Dokumentation zum europäischen Müllexport nach Ghana ansehen. Nach beiden Vorstellung findet eine Besprechung mit Experten statt. Neben den Schwerpunktveranstaltungen hat das KBW viele Angebote zu vielen weiteren Themen im Programm. Dabei geht es um Religion und Spiritualität, aber auch um Trauer und Verlust. Hinzu kommt der Komplex Familie, in dem die Nachfrage besonders hoch ist. Es geht um Stressbewältigung, Pubertät oder Schwangerschaft. Zusätzlich bieten Ehrenamtliche aus den Pfarrgemeinden und kirchlichen Vereinen Veranstaltungen mit lokalem Bezug an.

Alle Veranstaltungen und Termine stehen im Programmheft des KBW und im Internet unter www.kbw-ebersberg.de.