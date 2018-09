18. September 2018, 22:03 Uhr Neues Programm Von Faszientraining bis Fackelwanderung

Die Volkshochschule Vaterstetten bietet zum Semesterbeginn eine neue Vortragskarte und einen Literaturwettbewerb an

Von Jessica Schober, Vaterstetten

Neue Räume und neue Konzepte bietet die Volkshochschule Vaterstetten (VHS), die am Dienstag ihr Halbjahresprogramm unter dem Titel "sinnvoll - sinnhaft - sinnlich" vorgestellt hat. Dabei führte VHS-Geschäftsführer Helmut Ertel zunächst durch den erweiterten Gebäudeteil im zweiten Stock des Hauses in der Baldhamerstraße 39. Auf 200 Quadratmetern stehen nun drei neue Sprachlernräume und ein großzügiges helles Studio für Sportkurse mit einer schallisolierten Wand zur benachbarten Musikschule zur Verfügung.

Die Räume in der Zugspitzstraße werden daher nicht mehr genutzt. Dafür freut sich Ertel über die hochwertigere technische Ausstattung der Räume von Beamern bis hin zu besseren Bildschirmen. "Wir wollen ja hier nicht nur über digitales Lernen sprechen, sondern es auch anwenden", sagte Ertel. In Zukunft sollen in Sprachkursen zum Beispiel alle Teilnehmer gleichzeitig auf Prüfungs-Apps in englischer Sprache zugreifen können, ohne dass damit das Netz überlastet werde. Auch die Flure der neuen VHS-Räume sind schon gestaltet. Eine Ausstellung über die Revolution in Bayern hängt seit vergangener Woche in den Fluren der Bildungseinrichtung, eine Leihgabe des Hauses der Bayrischen Geschichte, wie Ertel erzählt.

Von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends werden nun Kurse des Herbst- und Winter programms 2018/2019 stattfinden. Und das ist breit gefächert: Von Faszientraining über Fotobearbeitung bis hin zu Freestyle-Malkursen. Lokale Veranstaltungen wie ein Zeichenkurs in der Eglhartinger Gärtnerei Urgibl oder eine Fackelwanderung rund um Ebersberg zu Halloween wechseln sich ab mit Ausflugsangeboten wie einer Herbstfahrt ins Altmühltal. Im höherpreisigen Segment wird eine zehntägige Yogareise nach Bali im April 2019 angeboten. Dorthin hatte es einen Umlandsmünchener und alten Schulfreund eines Mitarbeiters verschlagen, der nun an der Südwestküste der Insel ein eigenes Resort aufgebaut hat.

Um junge Menschen für die VHS Vaterstetten zu gewinnen, hat sich das Team um Ertl einen Schreibwettbewerb für das kommende Frühjahr ausgedacht. Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren sowie zwischen 16 und 18 Jahren sind dazu aufgerufen, eine Kurzgeschichte über "Soziale Netzwerke" zu verfassen. Als Preisgeld werden bis zu 150 Euro ausgelobt. Wer sich vor dem Schreiben professionelle Unterstützung wünscht, kann den Schreibkurs bei der Jugendbuchautorin Juliane Breinl buchen.

Ein zusätzliches Angebot sind die Schülerförderkurse in Englisch, Französisch, Latein und Mathematik, die in kleinen Gruppen mit maximal fünf Lernenden unterrichtet werden. Dabei gehe es nicht darum, bloß die Hausaufgaben zu erledigen, sondern auch gezielt Kenntnisse in Problemfächern zu verbessern. "Wir wollen keine Nachhilfe anbieten oder den etablierten Lernstudios Konkurrenz machen, sondern ein Extra-Angebot schaffen", sagt Ertel. Das Konzept der Schülerförderkurse habe sich in der VHS Erding bereits seit vielen Jahren bewährt.

Im vergangenen Jahr besuchten 12 937 Menschen die VHS-Kurse, am beliebtesten waren dabei Gesundheits- und Sportangebote. Ebenfalls gut angenommen wurden Sprachkurse, sie wurden von 26 762 Menschen genutzt. Damit auch spezielle Vorträge in Zukunft mehr Menschen anziehen, gibt es nun die sogenannte "Vortragskarte". Für 20 Euro pro Semester kann man damit alle Veranstaltungen besuchen, die im Programmheft mit einem roten V gekennzeichnet sind. Das sind zum Beispiel Abendveranstaltungen zu Themen wie "Nachlass 2.0" oder auch "Speisepilze im Garten". Die Vortragskarte ist auf andere Personen übertragbar, die VHS garantiert, dass die Veranstaltungen stattfinden.

Auch eine Podiumsdiskussion zur anstehenden Landtagswahl gehört zu diesen Vorträgen. Für den politischen Schlagabtausch am Freitag, 5. Oktober, haben Kandidaten aller Landtagsfraktionen zugesagt. Zuvor wird es beim Semesterauftakt am Donnerstag, 27. September, um 17 Uhr Begrüßungskaffee geben und von 19.30 Uhr an einen kostenlosen Vortrag von Ulrike Reisach darüber, wie sich Geschmack und Wahrnehmung weltweit unterscheiden. Schließlich soll es ja ein halbes Jahr lang um das Lernen mit allen Sinnen gehen.