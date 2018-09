4. September 2018, 22:03 Uhr Neues Programm VHS informiert am Bauernmarkt

Wer mag, kann sich am Freitag, 7. September, nach dem Einkauf auf dem Bauernmarkt gleich noch für einen Kurs der Volkshochschule einschreiben. Die VHS präsentiert von 12.30 bis 15.30 Uhr an einem Infostand am Reitsbergerhof das neue Semesterprogramm und steht für Fragen zur Verfügung.