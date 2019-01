22. Januar 2019, 21:43 Uhr Neues Programm Ein Thema für alle

Die VHS Vaterstetten legt ihren Semesterschwerpunkt auf die Herausforderungen des Älterwerdens

Von Andreas Junkmann , Vaterstetten

"Wenn Sie heute Abend ins Bett gehen, können Sie sechs Stunden auf ihr Leben drauf rechnen." Dieses Zitat stammt nicht etwa aus einem Science-Fiction-Roman, sondern von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Gesagt hat er den Satz am vergangenen Sonntagnachmittag beim CSU-Neujahrsempfang in Vaterstetten, als er auf die Herausforderungen einer immer älter werdenden Gesellschaft zu sprechen kam. Demnach steige die Lebenserwartung in Deutschland im Schnitt um eben jene sechs Stunden pro Tag. Was Spahn bei seinem Vortrag vermutlich nicht wusste: Die Volkshochschule (VHS) Vaterstetten hat sich passenderweise gerade das Älterwerden als neues Semesterthema ausgesucht. In zahlreichen Vorträgen und Aktionen soll unter dem Motto "Alter(n)" ergründet werden, was dieser Prozess für jeden einzelnen, aber auch für Partner, Verwandte und Freunde bedeutet.

Es sei ein provozierendes Thema, das alle angehe, schreibt Vaterstettens VHS-Geschäftsführer Helmut Ertel im Editorial für das neue Programmheft. Auf die Idee gekommen sei man durch den Arbeitskreis Wohnen im Alter, der regelmäßig seine Treffen in den VHS-Räumen veranstaltet. "Wir haben uns dann gemeinsam entschieden, dass wir das Thema Älterwerden in Vaterstetten befördern wollen", sagt Ertel. Das soll erneut in enger Zusammenarbeit mit der Musikschule um Geschäftsführer Bernd Kölmel geschehen, denn auch dort wolle man nicht nur junge, sondern eben auch ältere Menschen und Senioren ansprechen.

Eine Kooperation wird es unter anderem beim großen Aktionstag am 23. März geben, an dem "von morgens bis abends Programm geboten" sein wird, wie Ertel ankündigt. So wird das Thema "Alter" etwa durch verschiedene Messestände im Vortragsraum aufgegriffen, aber auch in Lesungen oder anhand praktischer Angebote wie einem Handycoaching. Los geht der Semesterschwerpunkt mit einem Vortrag unter dem Titel "Lernen ein leben lang?" am 20. Februar. Mit einem Augenzwinkern widmet sich Rosi Spielberger - besser bekannt als "De Stianghausratschn" - der Thematik des Älterwerdens. Sie wird unter dem Titel "Oid weard ma hoid" am 22. März ein bayerisches Musikkabarett zum Besten geben.

Neben dem Semesterschwerpunkt widmet sich die VHS Vaterstetten auch verstärkt der Europawahl im Mai. Hierzu wird es vier Vorträge mit verschiedenen Blickwinkeln auf den Staatenverbund geben. Unter anderem nimmt sich Politikwissenschaftler Hanns Jürgen Küsters am 9. Mai Altkanzler Helmut Kohl und dessen Beitrag zur europäischen Integration an.

Auf einige Neuerungen dürfen sich derweil alle Hobbyköche im kommenden VHS-Semester freuen. "Wir haben unseren Ernährungsbereich weiter ausgebaut und bieten etwa 20 neue Kurse an", sagt Ertel. In dieser Sparte wolle man auch ein bisschen was ausprobieren, weshalb einige ungewöhnliche Angebote im Programm zu finden seien, so der Geschäftsführer. Darunter dürften wohl ein Trip quer durch die malaysische Küche am 27. Februar oder das Festessen aus Kaschmir am 15. März fallen. Zudem will die VHS verstärkt Profiköche als Dozenten gewinnen, so wie am 12. März den Grill- und Wokexperten Gabriel Arendt.

Um möglichst viele Menschen an den Angeboten Teil haben zu lassen, sollen laut Helmut Ertel künftig Veranstaltungen vermehrt im Internet übertragen werden. Dazu will die VHS auch ihren Youtube-Kanal wieder aktivieren, um Vorträge auch speichern zu können. Zum ersten Mal im neuen Semester soll das Streamingangebot, das die VHS zusammen mit einer Gruppe Jugendlicher aus Zorneding umsetzt, bei der Auftaktveranstaltung am 20. Februar zum Einsatz kommen. Auch eine Podiumsdiskussion zur Europawahl soll online abrufbar sein. "Noch sind wir hier aber in der Testphase, was die Übertragungen angeht", erklärt Ertel. Auch ob das Angebot kostenlos sein wird, stehe derzeit noch nicht fest.

Fix ist dagegen, dass es auch im neuen Semester wieder eine Vortragskarte geben wird. Für einmalig 20 Euro kann man damit aus etwa 50 verschiedenen Vorträgen nach belieben wählen und so das Programm der VHS näher kennenlernen. Dieses ist auch heuer wieder recht umfangreich. Rund 1200 Kurse finden pro Jahr statt, an denen etwa 13 000 Menschen teilnehmen. Die stärksten der zehn Fachbereiche sind Gesundheit mit 2871 Teilnehmern im vergangenen Jahr und Sprachen mit 945. Unterm Strich könne die VHS Vaterstetten in fast allen Bereichen Zuwächse verzeichnen, freut sich Geschäftsführer Helmut Ertel, der mit Blick auf das neue Programm sagt: "Insgesamt bin ich damit sehr zufrieden, auch wenn es wahnsinnig viel Arbeit war."