18. Dezember 2018, 22:05 Uhr Neues Programm Ein Thema, das alle angeht

Die Volkshochschule Vaterstetten beschäftigt sich im nächsten Semester mit dem Altern und seinen Folgen

"Älter werden heißt auch besser werden", diese Meinung hat Jack Nicholson einmal vertreten. Der amerikanische Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent muss es wissen, er hat inzwischen auch schon seinen 81. Geburtstag hinter sich. Fest steht, dass das Thema Alter und Altern alle angeht - daher stellt es die Volkshochschule Vaterstetten nun in den Mittelpunkt seines neues Semesters.

Aus der Wirtschaftswunder- und Nachkriegszeit herübergerettet hat sich lange Zeit das Bild vom "dritten Lebensabschnitt", also der Rente, die man abgearbeitet und möglichst ruhig verbringt. Diese Zeiten sind vorbei: Ältere Menschen sind länger als früher fit, aktiv und gesund. Sie treiben viel Sport, sind gesellig, interessieren sich für Kultur und Gesellschaft und möchten am Leben teilhaben. Es geht also um lebenslanges Lernen als solches, aber auch um die Frage, wie man das Alter gestalten möchte und wie man sich langfristig darauf vorbereitet. Beim Semesterauftakt am 20. Februar dreht sich daher alles um das Thema "Lernen: ein Leben lang?". Diese Frage soll dann auch am Aktionstag "Alter(n)", den die VHS zusammen mit der Musikschule, der Gemeinde Vaterstetten und dem Seniorenbeirat am 23. März organisiert, weiter bearbeitet werden. Einen Tag vorher, am Abend des 22. Februar, ist die Sängerin und Kabarettistin Rosi Spielberger zu Gast mit ihrem Programm "Oid weard ma hoid".

Auch über den Semesterschwerpunkt hinaus gibt es einiges Neues bei der VHS: Der Ernährungsbereich steht fortan unter dem Motto "VHS is(s)t fantastisch!". Mit neuen und exklusiven Angeboten wolle man das bisherige Kochkursangebot erweitern, so die Volkshochschule in einer Pressemitteilung. Die politische Bildung steht im Sommersemester 2019 ganz unter dem Zeichen der Europawahl. Mit verschiedenen Veranstaltungsformaten beschäftigt man sich mit dem politischen Europa, seiner Geschichte und seiner Zukunft. Zudem will die VHS von diesem Semester an alle 17 Ziele der UN zur nachhaltigen Entwicklung in einer Vortragsreihe vorstellen, beginnend mit den Themen Armut, Hunger und Gesundheit/Wohlergehen. Die Referenten sind Fachleute mit authentischem Erfahrungshintergrund aus verschiedenen Ländern, in denen sich die Probleme, auf die die UN-Ziele ausgerichtet sind, besonders deutlich zeigen.

Einen genauen Überblick über das neue Programm können sich Interessierte bereits jetzt online verschaffen: www.vhs-vaterstetten.de. Das gedruckte Programmheft wird von Mitte Januar an an alle Haushalte der Mitgliedsgemeinden verteilt.