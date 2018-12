13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Neues Postkartenmotiv "Poing Star" zum Verschicken

Die Gemeinde hat ein neues Postkartenmotiv: "The Poing Star", ein Graffito, das Daniel Man bei der "Kurzen Nacht der Kunst" auf eine Wand am Parkhaus in der Friedensstraße gesprüht hat. Die Karte vom Kunstwerk gibt es in zwei Formaten und Bildausschnitten zu je 50 Cent im Bürgerbüro im Rathaus.