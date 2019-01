6. Januar 2019, 21:53 Uhr Neues Gewerbegebiet Anzing braucht Geld

Betriebe sollen möglichst bald öffnen

Das neue Gewerbegebiet am nördlichen Ortsrand von Anzing soll nicht mehr lange auf sich warten lassen - Rathauschef Franz Finauer (UWB) wünscht sich eine baldige Eröffnung. "Uns fehlt Geld." Einen konkreten Zeitplan für die Eröffnung gebe es aber bisher nur für den neuen Lidl-Markt, nicht für die anderen Betriebe. "Ich hoffe, so schnell wie möglich", so Finauer.

Insgesamt werden drei Unternehmen und eine Arztpraxis in die Gebäude einziehen. "Der Lidl will im März zum Bauen anfangen", sagt Finauer. "Ende September oder Anfang Oktober soll dann die Eröffnung sein." So lauten die Informationen, die ihm vorliegen. Aktuell laufen auf dem Gelände, auf dem das neue Lidl-Gebäude einmal stehen soll, Begradigungsarbeiten: Der Bereich hat eine Hanglage. Die muss erst ausgeglichen werden, damit der geplante Bau keine Schieflage bekommt.

Bis zum Umzug wird Lidl den bisherigen kleineren Markt auf der gegenüberliegenden Straßenseite weiter betreiben. Nach dem Umzug wird laut Finauer dann das Unternehmen Haberthaler das Gebäude als Lager und Werkstatt nutzen; die bisherigen Geschäftsstellen des familiengeführten Heiz- und Solarbetriebs in Anzing und Finsing sollen im neuen Gewerbegebiet zusammengelegt werden. Außerdem ziehen Gasthof und Pension "Zum Kirchenwirt" der Familie Stadler in den Anzinger Norden, ebenso wie die Zahnarztpraxis Birlbauer. "Damit haben wir dann wieder einen zweiten Zahnarzt in Anzing", sagt Finauer.