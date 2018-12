17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Neues Fitnessangebot Lederhose statt Leggings

Wer eine Lederhose trägt und dabei rhythmisch auf und ab hüpft, steht im Normalfall eher auf einer Bierbank als draußen im Grünen. Genau dort findet aber das sogenannte Lederhosentraining statt, das im kommenden Jahr auch im Landkreis Ebersberg angeboten werden soll. Unter dem Motto "oans, zwoa, gsportelt" versprechen die Initiatoren ein Outdoor-Fitnesstraining in einer großen Gruppe mit einer Prise alpenländischen Charmes. Das Ziel des Trainings sei die Verbesserung des Fitness- und Gesundheitszustandes. Dabei sei das Training einerseits eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Sportarten, andererseits sinke durch eine stabilere Muskulatur auch die Verletzungsgefahr im Alltag. Egal welches Alter, egal ob Neuling oder Profisportler: Beim Lederhosentraining kann jeder kostenlos mitmachen.

"Wir wollen kein ernstes und förmliches Training, es soll auch Spaß machen", sagt der Gründer des Lederhosentrainings, Klaus Reithmeier aus München, der die Idee dazu 2010 auf dem Oktoberfest hatte. Kein individuelles Training amerikanischer Fitness-Gurus, sondern gemeinsames Schuften an der frischen, bayerischen Luft soll es sein - und zumindest den Münchnern gefällt's. Reithmeier hat bei seinen Einheiten im Englischen Garten wöchentlich hunderte Teilnehmer. Seither erobert das Lederhosentraining eine bayerische Stadt nach der anderen.

Was Ebersberg jetzt noch fehlt, ist ein motivierter und sportbegeisterter Übungsleiter. Gemeinsam mit dem TSV Ebersberg versucht die GesundheitsregionPlus das Lederhosentraining in den Landkreis zu holen. Sofern ein Trainer gefunden wird, startet das Projekt im April und wird bis einschließlich Oktober jeden Montag von 19 bis 20 Uhr kostenlos für alle Bürgerinnen und Bürger angeboten. Trainer, die sich angesprochen fühlen, melden sich unter demografie@lra-ebe.de. Wer sich schon vorab ein Bild vom Lederhosentraining machen will, findet im Internet reichlich Material auf den gängigen Videoplattformen wie YouTube.