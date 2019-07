12. Juli 2019, 21:27 Uhr Neues Bauprojekt Vaterstetten wird Vermieter

Der Gemeinderat beschließt, in die Planung für ein neues Baugebiet einzusteigen. Das Besondere daran: Die etwa 130 Wohnungen will die Kommune größtenteils selbst errichten lassen

Von Wieland Bögel, Vaterstetten

Die Großgemeinde ist nicht gerade für ihre günstigen Wohnungen bekannt, ein nun im Gemeinderat auf den Weg gebrachtes Projekt könnte das Problem zumindest ein bisschen verringern. Am Donnerstag wurde beschlossen, einen Realisierungswettbewerb für das Gebiet "Nordwest" an der Dorfstraße mit insgesamt 130 Wohnungen in neun dreistöckigen Häuser für rund 300 Bewohner zu beginnen. Damit hat sich die Gemeinde auch festgelegt, dass sie selbst die Bauherrin für das Projekt sein will, jedenfalls zum überwiegenden Teil.

Dass es sinnvoll ist, auf gemeindeeigenem Grund günstige Wohnungen zu bauen - geplant sind 30 Prozent Sozialwohnungen und 70 Prozent geförderte Kommunalwohnungen - ist im Gremium eigentlich unumstritten. Dennoch fiel der Beschluss erst nach hitziger Diskussion und gegen die Stimmen von SPD und Grünen sowie von Benedikt Weber (CSU) und Manfred Schmidt (FBU/AfD). Thema der gut einstündigen Debatte war die Frage, in welcher Form es in dem neuen Wohngebiet Einzelhandel geben soll.

In dem zur Abstimmung gestellten Auslobungstext, in welchem die grundsätzlichen Eigenschaften des Baugebietes festgelegt sind, ist die Rede von "kleinteiligem Einzelhandel". Als Beispiele werden eine Bäckerei und /oder ein Café genannt, auch eine Apotheke und eine Arztpraxis wäre demnach möglich. Bei Bedarf, so die Vorlage, könnten die kleinen Einheiten auch zusammengelegt werden.

SPD-Fraktionssprecher Sepp Mittermeier schlug dagegen vor, genau umgekehrt zu verfahren. Priorität solle sein, einen sogenannten Vollsortimenter in dem Gebiet, wo auch das kürzlich fertiggestellte Wohngebiet Nord und Nordwest liegt, anzusiedeln. Laut Mittermeier ist eine Ladenfläche von 500 bis 800 Quadratmeter sinnvoll. Gegenrede kam vom Zweiten Bürgermeister Martin Wagner (CSU), er sehe das "sehr kritisch", denn die von Mittermeier angesprochene Flächengröße sei eigentlich zu klein. Dies habe man an vielen Orten in der Gemeinde, etwa im Rossinizentrum, gesehen. Natürlich könne man die Architekten beauftragen, einen solchen Laden einzuplanen: "die zeichnen es uns schon rein, aber wenn wir keinen finden, der es haben will, haben wir uns ein Ei gelegt". Außerdem gehe der Supermarkt zulasten von Wohnungen und mache auch mehr Stellplätze nötig.

Laut Bauamtsleiterin Brigitte Littke habe die Verwaltung bei mehreren Supermarktketten angefragt, "die wollen alle mindestens 1000 Quadratmeter". Was zwar ebenfalls planerisch möglich wäre, allerdings müsste man dazu das Konzept komplett ändern. Der gesamte südliche Bauabschnitt, der laut Plan an eine Genossenschaft vergeben werden könnte, wäre dann Einkaufszentrum, zumindest das Erdgeschoss. Laut einer Untersuchung des Bauamtes liegen außerdem mehrere Discounter weniger als 700 Meter von dem Wohngebiet entfernt, der nächste richtige Supermarkt am Vaterstettener Bahnhof immerhin einen Kilometer.

Zumindest erstere seien aber für den täglichen Einkauf zu Fuß oder mit dem Rad ungeeignet, sagte Cordula Koch (SPD), die setzten eher auf den wöchentlichen Großeinkauf per Auto. Außerdem bemängelte sie "dass man jetzt vorab sagt: da kommt sowieso keiner", man solle es mit einem kleinen Supermarkt probieren. Roland Meier (FW) wiederum sprach sich für die kleinen Läden aus der Vorlage aus: "Man kann mit jedem Geschäft was machen, wenn das Angebot stimmt."

Die Verwaltung warnte außerdem vor finanziellen Risiken einer zu großzügigen Gewerbeansiedlung. Kämmerer Markus Porombka sagte, bei der bisherigen Kalkulation setze man auf das kommunale Wohnraumförderprogramm des Freistaates. Dabei werden je 30 Prozent der Baukosten und des Grundstückswerts übernommen, außerdem gibt es Kredite zu 0,99 Prozent Zinsen in Höhe von 60 Prozent der Gesamtkosten. Aber eben nur für Wohnraum: "Bei zu vielen Gewerbeflächen lohnt es sich nicht." Um welche Summen es konkret gehen könnte, deutete Ralf Schloemilch vom Bauamt an: Das Projekt sei "sehr anspruchsvoll, im Volumen etwa wie der Schulneubau." Dieser liegt laut Plan bei rund 40 Millionen Euro.

Geldfragen waren es auch, welche die Debatte abrupt enden ließen. Der Gemeinderat hatte im nichtöffentlichen Teil noch eine Stellungnahme an den Freistaat zu formulieren, in dem es um den Grundstückstausch für das in Parsdorf geplante Gewerbegebiet ging - ein Projekt von dem sich vor allem CSU und Freie Wähler einen fiskalischen Befreiungsschlag versprechen. Angesichts der fortgerückten Stunde stellte CSU-Fraktionschef Michael Niebler den Geschäftsordnungsantrag, sofort die Debatte zu dem Tagesordnungspunkt zu beenden, alle anderen Punkte von der Tagesordnung abzusetzen und sofort in die nichtöffentliche Sitzung einzusteigen. Gegen SPD, Grüne, Schmidt und Weber wurde dies und der Auslobungstext der Verwaltung beschlossen.

Damit werden sich nun 16 Bewerber an dem Wettbewerb beteiligen, dies soll rund 120 000 Euro kosten und bis Januar kommenden Jahres mit der Sitzung des Preisgerichts abgeschlossen sein.