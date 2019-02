1. Februar 2019, 21:58 Uhr Neues Baugebiet Besser als gut

Debatte über Energiekonzept für die Zornedinger Wimmerwiese

Von Viktoria Spinrad , Zorneding

Wie umweltfreundlich sollte das größte Geschosswohnungsbauprojekt Zornedings sein? Und: Wie viel kann eine Gemeinde für das Baurecht vom Investor auf der Pöringer Wimmerwiese fordern, ohne dass sich das negativ auf dessen soziale Zugeständnisse an die Gemeinde auswirkt?

Fragen, über deren Antworten man sich in der Gemeinde nicht ganz einig ist. Die einen sagen: Von höheren Energiestandards profitieren auch die Investoren - schließlich werten Photovoltaik-Speicher und anderes die Wohnungen auf. Mehr als ein Jahr nach dem Aufstellungsbeschluss für das 500-Bewohner-Projekt sagen die anderen: So werden wir nie fertig.

Letztere Kritik stammt aus dem Mund von Christian Krumpholz, CSU-Gemeinderat und Dritter Bürgermeister von Zorneding. Zusammen mit seinen Kollegen im Arbeitskreis Energiewende lauschte er am Dienstagabend den Alternativvorschlägen des Zornedinger Energie-Forums. Die Mitglieder der beratenden Arbeitsgemeinschaft hatten sich das zur Zeit angedachte Energiekonzept vorgeknöpft - und ein noch umweltfreundlicheres Konzept gefordert.

Konkret geht es um diese Wahl: Sollten die etwa 200 Wohnungen 45 Prozent weniger Wärmeenergie verbrauchen als vergleichbare Neubauten - oder eher gleich 60 Prozent und mehr? Dahinter stecken die Standards KFW 55 beziehungsweise KFW 40+ der Kreditanstalt für Wiederaufbau, einer Förderbank, die auch energieeffizientes Bauen bezuschusst.

Eher 60 Prozent und mehr, wenn es nach dem Energie-Forum und SPD, Grünen und Freien Wählern geht. Weshalb die Gemeinde anstreben sollte, entsprechend mit dem Investor zu verhandeln, erklärte Helmut Obermaier (Grüne): Die laufenden Kosten seien deutlich geringer. Pro Wohneinheit gebe es bis zu 100 000 Euro Fördermittel - bei 208 Wohnungen wären das mehr als 20 Millionen Euro, von denen gut drei Millionen auch nicht getilgt werden müssten. Und: Von 2020 an sei der Standard sowieso verbindlich, unterstrich Obermaier.

Dieser sei somit eine "win-win-win-win-Situation" für alle Beteiligten. Wenn auch nicht unbedingt für den Bauwerber: Der muss nämlich entsprechende Handwerker finden. Und das ist laut Projektentwickler Gottfried Frick, der die Wohnungen plant, gar nicht so einfach: "Die Heizungsbauer sind mir alle davongelaufen", monierte er in der Sitzung. Und er verspreche, alles zu tun, "was technisch möglich ist". Er müsse aber prüfen, inwiefern die Zuschüsse die Mehrausgaben ausgleichen.

Was die beauftragte Ingenieurgesellschaft wiederum optimistisch sieht. "Ich denke schon, dass sich das refinanziert", sagte Wolfgang Moises vom Team für Technik der SZ. Die beiden Standards unterschieden sich im Bauaufwand nur marginal, zum Beispiel bei der Dicke der Wärmedämmung. Die Befürchtung, dass sich die Errichtung der Wohnquartiere durch die höheren Standards verzögert, teile er nicht.

Das Zornedinger Wimmerwiesen-Quartier sei schließlich kein Forschungsprojekt. Solange sich ein Neubau im KFW-Bereich bewege, "ist das schon drin", so Moises. Zum Beispiel müssten die Fenster statt zweifach wahrscheinlich dreifach verglast werden, um die notwendige Energiebilanz zu erreichen.

Der Bürgermeister möchte hier eine "exorbitante Kostensteigerung" vermeiden, die den sozialen Aspekt beeinträchtigt: Denn für einen Teil der Wohnungen möchte sich die Gemeinde das Belegungsrecht sichern. Nach Moises vom Team für Technik ist mit einer Kostenexplosion allerdings nicht zu rechnen: Er schätzt die Mehrkosten auf etwa ein Zehntel.

Ob die Anregung des Energie-Forums nun bindend sein wird, ist zur Zeit noch offen: In nächster Instanz muss der Gemeinderat entscheiden, welchen Standard er im städtebaulichen Vertrag mit dem Investor festlegen will. Bis dahin hat Wolfgang Poschenrieder vom Energie-Forum der Gemeinde eine definitiv kostenfreie Beratung durch seinen Think-Tank angeboten: "Wir kosten nichts, wir arbeiten so mit."