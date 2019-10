An diesem Montag, 7. Oktober, startet eine Selbsthilfegruppe für Blinde und Sehbehinderte. Augen-Blick heißt die Gruppe, gegründet hat sie Jrène Scheutzow, die am Augenleiden Makuladegeneration erkrankt ist. Als sie selbst auf der Suche nach Unterstützung für sehbehinderte Menschen war, tat Scheutzow sich sehr schwer, geeignete und weiterführende Informationen zu finden. Weder in Arztpraxen noch in der Augenklinik habe sie Hinweise finden können. Nach Kontakt mit dem Blinden- und Sehbehindertenbund in München kam sie auf die Idee, selbst eine Gruppe zu gründen: "Da es keine Anlaufstelle für blinde und sehbehinderte Menschen für den direkten persönlichen Austausch im Raum Erding, Markt Schwaben und Ebersberg gibt, der sich regelmäßig trifft, lag es nahe, eine Gruppe zum Erfahrungsaustausch zu gründen."

Die Gruppe richtet sich an alle, die mit Sehbehinderungen umgehen müssen. "Wir helfen uns, über Sorgen und Nöte, teilen aber auch freudige Erlebnisse und geben Informationen, Tipps und Tricks mit auf den Weg." Scheutzow ist sich sicher: "Die Gruppe Augen-Blick wird uns helfen, den Alltag besser zu meistern, den Anschluss an die Gesellschaft nicht zu verlieren und die Unsicherheiten und Ängste abzubauen."

Die Treffen finden einmal im Monat, montags von 14 bis 16 Uhr im Evangelischen Kirchenzentrum in Markt Schwaben statt. Beim ersten Termin, am Montag, den 7. Oktober, um 14 Uhr, können sich alle Interessierten kennenlernen. Alle Betroffenen und ihre Begleiter sind herzlich eingeladen.