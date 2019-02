7. Februar 2019, 22:11 Uhr Neues Angebot Dependance bei den Nachbarn

Energieagentur eröffnet Büro in Unterhaching

Die Energieagentur Ebersberg-München hat jetzt auch einen Standort im Landkreis München. 2017 hatte der dortige Kreistag beschossen, sich den Nachbarn anzuschließen, verbunden mit dem Vorhaben, neben dem Büro in Ebersberg auch eine Dependance in einer der eigenen Gemeinden zu einzurichten, um dort Privatpersonen wie Unternehmen und Kommunen in Energiefragen zu beraten. Am Donnerstag eröffneten die beiden CSU-Landräte Christoph Göbel (München) und Robert Niedergesäß (Ebersberg) die Räumlichkeiten am Unterhachinger Bahnhofsweg.

"Durch das Büro in Unterhaching sind wir den Bürgern des Landkreises München nun näher gekommen und können flexibler auf die Anfragen reagieren", sagte Hans Gröbmayr, Geschäftsführer der Energieagentur. Untergekommen ist die gemeinnützige GmbH in unmittelbarer Nachbarschaft zur Geothermie und der Bürgerenergie Unterhaching. Niedergesäß äußerte die Hoffnung, durch die Außenstelle die Klimawende voranzubringen. Insgesamt 14 Mitarbeiter hat die Energieagentur, die vor vier Jahren gegründet wurde. Etwa sechs Berater werden wechselweise in Unterhaching anzutreffen sein, das Angebot ist das gleiche wie in Ebersberg.