9. September 2018, 22:05 Uhr Neuer VHS-Kurs Malen mit Aquarell

Einen Aquarellkurs für Anfänger und Fortgeschrittene mit Heinz Leutloff bietet die VHS in Zorneding an. Beginn ist am Dienstag, 18. September, von 15 bis 18 Uhr. Der Kurs ist bewusst klein gehalten, um einen möglichst große individuelle Förderung zu erreichen. Anmeldung bei der VHS unter (08106) 35 90 35.