25. Juni 2019, 21:59 Uhr Neuer Spielgarten Nachbarschaftshilfe feiert den Sommer

Die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten/Zorneding/Grasbrunn feiert am Donnerstag, 27. Juni, die Fertigstellung des neuen Spielgartens für den Offenen Treff mit einer Gartenparty für Mamis, Papis und Babys in der Brunnenstraße 28 in Baldham. Um 11 Uhr wird offiziell und feucht-fröhlich eröffnet mit Sekt (alkoholfrei), Saftschorle und Eiskaffee. Dazu gibt es Brezn, Kuchen und ein Obst-Buffet sowie Wasserspiele und Planschgelegenheiten für die jüngeren Besucher.