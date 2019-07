10. Juli 2019, 22:06 Uhr Neuer Mitarbeiter in Poing Ein offenes Ohr für die Senioren

Volker Sterker wird sich künftig den Anliegen und Nöten der älteren Menschen in Poing widmen. Seine Vorgängerin Michaela Rauscheder hat nach sieben Jahren im Amt die Gemeinde verlassen

Von Hoda Shoeir, Poing

Einen angemesseneren Anlass für die offizielle Vorstellung von Volker Sterker hätte es nicht geben können: 2280 Bürgerinnen und Bürger Poings hatten die Einladung für den Seniorennachmittag auf dem Poinger Volksfest erhalten, und viele von ihnen waren auch gern ins Festzelt Am Hanselbrunn gekommen. So hatte der 55-Jährige die Gelegenheit, gleich viele derjenigen kennenzulernen, um deren Anliegen und Nöte er sich künftig kümmern wird. Seit 25. Juni ist er neuer Seniorenbeauftragter der Gemeinde. Seine Vorgängerin Michaela Rauscheder hatte nach sieben Jahren im Amt Poing verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Der 55-jährige Franke war bereits 25 Jahre in der stationären Altenpflege tätig, davon 17 Jahre in der Pflegedienstleitung, unter anderem leitete er auch die Caritas Sozialstation Hachinger Tal und Ottobrunn. Bürgermeister Albert Hingerl erklärte, er sei besonders überzeugt gewesen von der beruflichen Ausbildung Sterkers. Seine Bewerbung habe es möglich gemacht, die vakante Stelle schnell zu besetzen. Das Stellenprofil passe zu seinen bisherigen Erfahrungen und seinem Bedürfnis, Hilfe zu leisten.

Aber auch für Sterker ist der Posten nach eigenen Angaben nicht nur eine weitere Station auf seinem Berufsweg. Soziale Arbeit sei eine Angelegenheit, die ihm sehr am Herzen liege, betonte der neue Seniorenreferent. Im Vordergrund stünden für ihn Menschenwürde, Lebensqualität und Lebenswert. Aus diesem Grund habe er sich auch von seinen Managementjobs abgewandt und verfolge nun lieber eine Tätigkeit, die den wertschätzenden Umgang mit Menschen fördere, sagte er.

Die Arbeit seiner Vorgängerin lobte er, die Bilanz falle positiv aus, so Sterker. Er will das Seniorenkonzept Rauscheders fortsetzen und weiterentwickeln. Zunächst gehe es für ihn darum, sich einen Einblick in die lokalen Gegebenheiten zu verschaffen, um die Lage einschätzen zu können und gezielt Hilfe zu leisten, wo Bedarf besteht. Im nächsten Schritt sieht er vor, das Netzwerk für Seniorenarbeit in Poing kennenzulernen, um Defizite und Wünsche identifizieren zu können. Für seine Arbeit wird er künftig etwas mehr Zeit haben als seine Vorgängerin, die eine Halbtagsstelle hatte. 30 Stunden kann er sich wöchentlich den Senioren in Poing widmen. Und demnächst bekommt er auch noch Unterstützung: Der Gemeinderat entschied sich bereits im vergangenen Jahr, eine weitere hauptamtliche Kraft anzustellen, die sich um die älteren Bürgerinnen und Bürger in Poing kümmert. Gemeinsam soll das kleine Team Ansprechpartner für Senioren in allen Angelegenheiten sein, sie unterstützen und beraten. Auch Hausbesuche stehen auf der Agenda Sterkers.

Aktiv ist der neue Seniorenreferent nicht nur beruflich, sondern auch in der Freizeit. Sein größtes Hobby ist das Fahrradfahren, die 28 Kilometer lange Strecke von seinem Wohnsitz in Unterhaching bis zu seinem Büro im Bürgerhaus in Poing könne er mühelos bewältigen. Er habe auch an Marathons teilgenommen, berichtet Sterker. Wichtig sei ihm neben Sport und Berufstätigkeit aber auch, dass die Familie nicht das Nachsehen hat. Seine Zwillingssöhne sind zwölf Jahre alt und haben ihre Vorliebe für Fischerei entdeckt - um mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können, hat sich Sterker auch selbst einen Fischereischein ausstellen lassen.