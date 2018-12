23. Dezember 2018, 21:53 Uhr Neuer Hauptamtsleiter Wieder Amtswechsel in Markt Schwaben

Das neue Jahr beginnt im Markt Schwabener Rathaus mit einer neuen Personalie: Wenn am Mittwoch, 2. Januar, die Geschäfte wieder aufgenommen werden, nimmt dort ein neuer Hauptamtsleiter seinen Platz ein. Der 31-jährige Sandro Volz, bisher bei der Gemeinde Ottobrunn tätig, löst Katrin de Laporte ab, die bisherige kommissarische Leiterin. De Laporte hatte im April von Bernhard Wagner übernommen, der mittlerweile in den Vorstand des Markt Schwabener Kommunalunternehmens Kums gewechselt ist. Hintergrund der eine hausinterne Umstrukturierung in der Verwaltung, die Bürgermeister Georg Hohmann (SPD) Anfang des Jahres 2018 initiiert hatte.