Im Landkreis Ebersberg gibt es seit dem Jahreswechsel 2,25 neue Kinderarztstellen, eine davon soll in Kirchseeon geschaffen werden. Zumindest ist das der Plan von CSU-Bürgermeisterkandidat Jan Paplow, der sich für die Ansiedlung eines Fachmediziners in der Marktgemeinde stark macht. Die Voraussetzungen dafür stehen dem 43-Jährigen zufolge gar nicht so schlecht: Um möglichst schnell eine Entlastung zu erreichen, habe man sich in Kirchseeon bereits vorbereitet, schreibt er in einer Pressemitteilung. "Es stünden eine Fachärztin und Praxisräume bereit", so Paeplow. Um seinem Gesuch Nachdruck zu verleihen, wolle er sich persönlich mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) in Verbindung setzen und die Bewerbung unterstützen. Mit einem ähnlichen Vorhaben war die CSU-Fraktion im Vorjahr noch gescheitert. Damals waren die Kapazitäten im Bedarfsplan bereits erschöpft, seit einer bundesweiten Reform gibt es nun aber wieder mehr Spielraum.

