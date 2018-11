6. November 2018, 22:23 Uhr Neue Termine Problemmüllmobil ist wieder unterwegs

Wer beim Herbstputz auf Dinge gestoßen ist, die man besser nicht in die Mülltonne wirft, kann diese beim Problemmüllmobil abgeben. Am Donnerstag, 8. November, von 9 bis 10.30 Uhr im Poinger Wertstoffhof, Gruber Straße 57, von 11 bis 12 Uhr in Markt Schwaben vor dem P&R-Haus in der Münterstraße, von 13.30 bis 14.30 Uhr im Wertstoffhof Steinhöring in der Wasserburger Straße und von 14.45 bis 15.45 Uhr am Wertstoffhof Ebersberg in Langwied, Kumpfmühle 2. Freitag, 9. November, von 10 bis 12 Uhr im Vaterstettener Wertstoffhof am Föhrenweg, von 13.30 bis 14.30 Uhr beim Plieninger Maibaum in der Raiffeisenstraße und von 15 bis 16 Uhr am Wertstoffhof Anzing in der Hirnerstraße. Samstag, 10. November, von 8.30 bis 9.30 Uhr am Bauhof Egmating, Münchner Straße 38, von 10 bis 10.45 Uhr am Wertstoffhof Moosach, Grafinger Straße 18a, von 11.15 bis 12.15 Uhr in Grafing an der Schulbushaltestelle, Jahnstraße 17, sowie am Glonner Bahnhofplatz bei den Altglascontainern von 13.15 bis 14.15 Uhr und von 14.45 bis 15.45 Uhr beim Kirchseeoner Rathaus. Darüber, was man bei der Sammlung abgeben kann, informiert das Landratsamt unter (08092) 823-193.