Neue Termine Pflegende Männer treffen sich

Seit 2014 gibt es in Ebersberg den "Treffpunkt pflegende Männer". Zielgruppe sind Männer, die beispielsweise ihre Partnerin oder ihre Eltern pflegen und sich von den weiblich dominierten Gruppenangeboten für pflegende Angehörige häufig nicht angesprochen fühlen. Die Gruppe bietet den pflegenden Männern im Landkreis Austausch, Aussprache, Informationen und Unterstützung. Sieben Treffen sind in diesem Jahr noch geplant, das nächste findet am Donnerstag, 9. Mai, von 19 bis 21 Uhr im Familienzentrum in Ebersberg statt. Bei diesem Termin geht es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Referentin Jutta Löbert informiert darüber, was im Alter sinnvoll, empfehlenswert oder auch überflüssig ist. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zu Fragen sowie zum Austausch eigener Erfahrungen.

Weitere Termine sind der 12. Juni, 11. Juli, 14. August, 4. September, 9. Oktober und 13. November. Der Treffpunkt findet als offene Gruppe statt, es können also laufend neue Teilnehmer hinzukommen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es bei Michael Münch, Telefon (08092) 857 78 63, oder per Mail an Michael.Muench@caritasmuenchen.de.