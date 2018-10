9. Oktober 2018, 21:52 Uhr Neue SZ-Serie "Kunst im Rathaus" Zeitlos in der Moderne

Ein kleiner Rundgang durch die Amtsstuben im Landkreis. In der Verwaltung der Gemeinde Poing hängen vor allem Werke der Gegenwart, die dem Augenblick huldigen

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hatte eine Vorliebe für die Grafikdrucke von Edward Ruscha, Helmut Schmidt bevorzugte nordische Künstler wie Emil Nolde. Und was hängt über den Schreibtischen unserer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister? Dieser Frage geht die SZ Ebersberg in ihrer Serie "Kunst im Rathaus" nach: ein kleiner Rundgang durch die Amtsstuben im Landkreis.

Poing - Wer sich ein Haustier anschafft, muss ein paar Tage einplanen, in denen es sich an die neue Umgebung gewöhnt. Und wenn Kinder neu in die Kita kommen, kann es schon mal sechs bis acht Wochen dauern, bis sie sich dort zurecht finden. Die Bilder, die in den öffentlichen Gebäuden der Gemeinde Poing hängen, dürfen sich gar sechs Monate Zeit lassen, um in ihrer neuen Heimat anzukommen. "Jedes neue Bild bleibt erst einmal ein halbes Jahr bei mir, damit es sich an uns gewöhnt", sagt Bürgermeister Albert Hingerl (SPD). Erst danach entscheidet sich, wo das Kunstwerk seine nächste Bleibe findet; ob es zum Beispiel ein Rathaus-Mitarbeiter mit in sein Büro nehmen darf, oder ob es an anderer Stelle wie im Bürgerhaus, der Bücherei oder dem Baubetriebshof exponiert wird. Dabei entscheiden die Mitarbeiter selbst, mit welchen Objekten sie ihre Arbeitsumgebung gestalten wollen.

Derzeit darf beispielsweise das kürzlich erworbene Acryl-Glasbild "Winterfarben" von Christine Kohl ein bisschen Bürgermeister-Büroluft schnuppern, bevor es seinen eigentlichen Zielort erreicht. Die Farbe Blau darf sich hier in jeder Intensität austoben: Pastell-, Eis-, Azur- und Taubenblau fließen auf dem Gemälde scheinbar zufällig auf einen nicht näher definierten Mittelpunkt zu. Sind im unteren Bereich des Bildes noch klare Striche und Konturen auszumachen, löst sich die Struktur nach oben hin in verschneites Wohlgefallen auf. "Das Bild hat etwas vom Universum, vom Weltall", sagt Hingerl, "es ist etwas schwieriger zu verstehen".

Heimelig, stellenweise bunt und sogar erstaunlich gemütlich wirkt das Bürgermeisterzimmer selbst. Hingerl umgibt sich, wie er sagt, gerne mit Kunst, die ihn nicht aufregt. Und so ist sein Lieblingsbild ein großformatiges Gemälde mit dem Titel "Gegen den Strom", das linker Hand von seinem Schreibtisch angebracht ist und eine denkwürdige Ruhe in den Raum bringt. Die Farben Weiß, Schwarz und Rot dominieren das Geschehen, türmen sich aufeinander auf und ergänzen sich in ihrer gegenseitigen Verschachtelung. Obwohl die Zeichenstrukturen sich separat präsentieren, verknüpfen sie sich geschickt zu einem einheitlichen großen Ganzen. "Ich mag die Klarheit an dem Bild", sagt Hingerl. Er habe ein Faible für großformatige Bilder, und auch die beruhigende Farbkombination des Gemäldes habe es ihm angetan. "Das ist wie eine Wiese, das Bild", findet Hingerl. Schöpferin dieses Werks ist Rosemarie Hingerl, Poinger Künstlerin und Ehefrau des Bürgermeisters.

Christine Kohls Glasmalerei "Winterfarben" sorgt für eine ruhige Atmosphäre

Klaus von Gaffron hat "Poing und Feldkirchen" festgehalten

von Stefan Burgmair stammt die Aufnahme "Freunde sein fürs Leben"

Mit der Ausstellung und dem regelmäßigen Ankauf von Werken lokaler Künstler durch die Gemeinde sollen diese nicht nur gefördert werden, man will Besuchern auch einen Querschnitt durch die Poinger Kunstszene liefern. Zweimal im Jahr zieht einer der drei Bürgermeister los, um ein bis zwei neue Kunstwerke anzukaufen; als fachliche Beraterin steht dabei Poings Kulturreferentin Birgitta Nagel unterstützend zur Seite. "Wir sind uns aber meistens sehr schnell einig", sagt sie. Albert Hingerl ist es wichtig, sich mit den Ankäufen keine Wiederholungen ins Haus zu holen, auch handwerkliche Kopien gefallen ihm nicht. "Kunst ist Geschmackssache", findet er. Eine feste Institution für die Kunstkäufe ist die Poinger Galerie, welche einmal jährlich in der Regel in der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule stattfindet.

Ein weiterer Blick durch das Amtszimmer des Bürgermeisters bleibt an einer Skulptur des Bildhauers Karl Orth hängen: "Das Verhältnis von Armen und Beinen zum Rest des Körpers stimmt nicht", sagt Hingerl darüber, "diese verzerrte Form ist es, die die Skulptur so spannend macht". Auch im Trauzimmer finden sich zwei Ensembles des Poinger Künstlers: Wer dort heiratet und neben dem Liebsten auch noch Augen für die Kunst hat, kann zur Rechten der Standesbeamtin die Skulptur "Familie" entdecken, zur Linken das Werk "Paar". Beide Werke sind aus Stahl geschmiedet, geschweißt und geflext und stammen aus den Jahren 2008 und 2009. Ihnen gemeinsam ist die charakteristische schlanke Form, lange, zerbrechlich wirkende Gliedmaßen und gesichtslose Wesenhaftigkeit.

Schon fast ikonenhaften Charakter besitzt eine Fotografie, die schon seit Einzug von Albert Hingerl vor 18 Jahren an der Wand hängt und aus seinem Privatbesitz stammt. Unter dem Titel "Freunde sein für's Leben" hat der Poinger Fotograf Stefan Burgmair auf einer Münchner Großdemonstration eine bemerkenswerte Szene eingefangen: Ein Punk dirigiert hier eine Schar schwer bewaffneter Polizisten, deren Helme sie zu einer anonymen Masse chiffrieren. Ein Stück Zeitgeschichte in Schwarz-Weiß. Die Vielfalt der Poinger Künstler sei es, die ihn fasziniere, sagt der Rathauschef - nicht nur in Bezug auf die Kunst, sondern auch auf die Literatur und die Musik.

Karl Orths „Familie“ steht den Gästen von Trauungen bei. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Ein eher jüngerer Gast im Rathaus ist die Leinwand, die an der Wand gegenüber des Bürgermeister-Schreibtischs aufgehängt ist. Im Februar hat der Anzinger Künstler Siegfried Horst das Bild mit dem Titel "Die letzten Schmetterlinge" an die Gemeinde verkauft. Inspiration zu dem Werk lieferte ihm der Liedtext des polnischen Dichters Jeremi Przybora, der die unmöglich zu beantwortende Frage stellt: Wie ist dieser Augenblick festzuhalten? Angelehnt an Zitate aus dem lakonischen Gedicht flattern hier wehmütige Satzfragmente und bunte Schmetterlinge durcheinander; im Zentrum steht die zitierte "letzte Rose, die erlischt". Die fröhlichen Farben und eine auftreibende Dynamik stehen dabei im Gegensatz zum textuellen Grundtenor des Werks - eine schöne Hommage an das Jetzt und die Flüchtigkeit des Augenblicks.

Wiederholungen stellen sich, wie angekündigt, in der Tat nicht ein angesichts der Kunstschätze im Rathaus Poing: Die Sammlung der Gemeinde spiegelt zugleich die Heterogenität ihrer Künstler und Kunstrichtungen wider. Vor allem in der Moderne verwurzelte Werke finden sich hier. Es scheint beinah, als würde Pszyboras Gedicht in deren Zeitlosigkeit doch einen Ausweg aus dem Vergänglichen aufzeigen wollen: "Vielleicht die Pforte einen Spalt breit öffnen und mit dem Augenblick doch dahingehen."