2. Mai 2019, 21:56 Uhr Neue Statistik Arbeitsmarkt weiter im Aufschwung

De Frühjahrsaufschwung auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Ebersberg hält an: Im April 2019 sank die Arbeitslosenquote - wie bereits in den vergangenen Monaten - erneut um 0,1 Prozentpunkte. Somit erreichte die Quote einen aktuellen Wert von 1,8 Prozent, vor einem Jahr waren es noch 1,9 Prozent. Insgesamt waren im April 2019 mit 1389 Personen 102 Frauen und Männer weniger auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle als noch im März. 569 Personen meldeten sich neu arbeitslos, 673 Ebersberger konnten hingegen ihre Arbeitslosigkeit beenden.

"Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im April 2019 ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen: auf ein stabiles konjunkturelles Umfeld sowie auf die üblichen saisontypischen Entlastungen", erklärt Andreas Bräutigam, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Freising, die auch für den Landkreis Ebersberg zuständig ist. So profitierten von der Frühjahrsbelebung vor allem Männer, da diese verstärkt in Au-ßenberufen tätig sind und nach der Winterpause inzwischen wieder ihre Arbeit aufnehmen konnten. Doch auch unter Ausklammerung des saisonalen Effekts zeigte sich der Arbeitsmarkt in bester Form: "Die wirtschaftliche Lage in unserer Region ist stabil, die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll. Diese guten Rahmenbedingungen konnten zuletzt sowohl jüngere als auch ältere Arbeitslose für sich nutzen."

Auch auf dem Ebersberger Ausbildungsmarkt ist in den vergangenen Monaten viel passiert: Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2018 meldeten die Arbeitgeber 628 zu besetzende Berufsausbildungsstellen im Landkreis, davon waren im April 2019 noch 357 Stellen zu vergeben. Im selben Zeitraum machten sich 468 ausbildungsinteressierte Jugendliche aus dem Landkreis Ebersberg mithilfe der Berufsberatung ihrer Arbeitsagentur auf die Suche nach einer Ausbildungsstelle - bis April 2019 hatten davon 257 junge Leute einen Ausbildungsplatz gefunden.