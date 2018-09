3. September 2018, 22:09 Uhr Neue Regelung Toiletten für alle

Wer mal muss, hat nun in Poing mehr Auswahl.

Eine Reise in den Iran gab den Ausschlag: Nun darf jeder in Poing die WCs der Gemeindeeinrichtungen nutzen.

Von Barbara Mooser, Poing

Eltern mit Kindern kennen das Problem, auch ältere Menschen: Wenn man ganz dringend eine öffentliche Toilette bräuchte, ist meist keine da. In Poing geht man nun einen neuen Weg, um Erleichterung zu schaffen: Die Gemeinde stellt die Toiletten der eigenen Gebäude zur Verfügung.

Schilder signalisieren, dass die Toiletten beispielsweise in der Bücherei oder im Rathaus jederzeit genutzt werden dürfen - auch wenn man in der Einrichtung sonst nichts zu tun hat. Acht Toiletten sind so während der üblichen Öffnungszeiten - manche auch rund um die Uhr - für die Öffentlichkeit zugänglich.

Denn dass es hierzulande deutlichen Nachholbedarf gibt, hat Poings Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) jüngst bei einer Reise durch den Iran festgestellt. Wo auch immer man sich aufhielt - überall gab es öffentliche Toiletten, die kostenlos genutzt werden durften.

Seit August hat sich Poing zumindest in dieser Hinsicht dem Iran angenähert; außer den neu ausgeschilderten acht Toiletten in gemeindeeigenen Einrichtungen gibt es auch drei Dixiklos am Marktplatz, denen der Baubetriebshof eine etwas ansprechendere Optik verpasst hat.

In der Vergangenheit hatten die Poinger immer wieder beklagt, dass es in der neuen Ortsmitte und rund um den S-Bahnhof keine öffentliche Toilette gibt. Die tragbaren Toiletten sollen allerdings keine Dauerlösung sein.

Wenn die Fußgänger- und Radlerunterführung unter der S-Bahn fertig und auch der Parkplatz an der Bahn wieder nutzbar ist, will die Gemeinde die Sanierung des Park&Ride-Gebäudes angehen. Dann sollen dort auch Toiletten eingebaut werden.

Folgende Toiletten sind jetzt für jedermann geöffnet: Außentoilette Dreifachturnhalle, Plieninger Straße 24; Außentoilette Pavillon, Plieninger Straße 20; Friedhofsgebäude, Endbachweg; Bücherei, Marktstraße 4b; Marktplatz, Nähe Kleidervermittlung; Rathaus, Rathausstraße 3; Jugendreferat, Friedensstraße 3a; Toiletten am Bergfeldsee, Bergfeldstraße.