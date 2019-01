25. Januar 2019, 21:40 Uhr Neue Masche von Einbrechern Polizei warnt vor Schaumstofftrick

Einbrecher haben offenbar eine neue Masche, um herauszufinden, ob die Bewohner eines Hauses im Urlaub sind und sie ungestört zuschlagen können. Beim "Schaumstofftrick" schieben die Täter ein kleines Stückchen Schaumstoff seitlich in die Haustür. Befindet sich das Schaumstoffstückchen nach einiger Zeit noch an Ort und Stelle, wissen die Einbrecher, dass schon länger niemand mehr die Tür geöffnet hat und die Bewohner also möglicherweise verreist sind. Beim Öffnen der Tür hingegen fällt der Schaumstoff auf den Boden und zeigt, dass höchstwahrscheinlich doch jemand im Haus ist. Die Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 9917-0, ruft daher Hausbewohner dringend dazu auf, sich zu melden, wenn sie Schaumstoffstreifen oder Vergleichbares - etwa ein Plastik- oder Holzstück - vor ihrer Haustür finden. Der Streifen sollte dabei nicht angefasst werden, damit eine Spurensicherung möglich ist.