16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Neue Initiative Eine Bande aus Bläsern

Vaterstettener Musikschule startet Projekt auch für Einsteiger

Von Stella Vogl, Vaterstetten

Bei klassischer Musikerziehung denkt man sofort an weitverbreitete Instrumente wie das Klavier oder die Gitarre. Dabei vergisst man schnell, dass auch die Oboe und andere Blasinstrumente viel zu bieten haben. Aus diesem Grund hat die Vaterstettener Musikschule nun eine Initiative gestartet: die Bläserbande. So versucht man zu verhindern, dass traditionelle Blasmusik immer mehr in Vergessenheit gerät. Außerdem soll die junge Generation durch das Ensemble an das gemeinsame Musizieren herangeführt werden. Die Bläserbande ist für alle offen, Einsteiger wie Fortgeschrittene sind jederzeit willkommen.

In dem Ensemble kann man dann auch so einiges über die seltene Oboe erfahren und sie einmal ausprobieren: Dank einer großzügigen Spende der Sparkasse war die Musikschule nämlich nun in der Lage, sich ein neues der kostspieligen Instrumente anzuschaffen. Wie Bernd Kölmel, Leiter der Musikschule, erzählt, genießt die Oboe ein "Exotendasein", kaum jemand wisse über ihre Besonderheiten Bescheid. Zurückzuführen sei das sei auf einen abschreckenden Irrglauben: "Lange dachte man, dass man aufgrund des schmalen Rohrblatts mit ordentlich viel Kraft Luft in das Instrument blasen müsse. Deswegen kam schnell die Sorge auf, dass feine Äderchen im Kopf des Kindes platzen könnten", erklärt Kölmel. Inzwischen sei man aber von dieser Überzeugung abgewichen: Es bedürfe lediglich ein wenig Mut und Geduld, sich an das schöne Blasinstrument zu wagen. Eine Altersgrenze sei dabei nicht zu beachten, so Kölmel.

Doch neben der Oboe sind auch andere Blasinstrumente wie die Querflöte in der Bläserbande vertreten. Von Klarinette über Posaune bis hin zum populären Saxofon kommt hier jeder zu Ton, der sich für Blasmusik begeistert. Dabei sorgt Anna Eiberger für einen harmonischen Klang: Als Leiterin der Gruppe und Instrumentallehrerin steckt sie seit Anfang an viel Herzblut in das Projekt. Die Österreicherin organisierte bereits in ihrer Heimat Blasorchester für Musikschüler. Jetzt will sie sich im Landkreis Ebersberg dafür einsetzen, dass auch hier Einsteiger früh an Auftritten teilnehmen können. Denn genau das sei für viele ein "echtes Erlebnis". Die Vaterstettener Bläserbande jedenfalls konnte das Publikum schon am "Tag der offenen Ohren" und auf dem Sommerkonzert der Musikschule für sich gewinnen. Das motiviert - und erlaubt Bernd Kölmel einen optimistischen Ausblick: "Es wird weitergehen, und wir freuen uns schon darauf". Wer mitblasen will, kann sich jederzeit an die Musikschule wenden.