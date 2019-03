28. März 2019, 22:02 Uhr Neue IHK-Statistik Weniger neue Firmen

Zahl der Gewerbeanmeldungen sinkt 2018 um acht Prozent

Die Existenzgründerzahlen im Landkreis Ebersberg sind im vergangenen Jahr wieder gesunken. Das teilt die IHK für München und Oberbayern in einer Pressemeldung mit. Demnach meldeten im Vorjahr 1132 Personen ein Gewerbe an, ein Minus von acht Prozent gegenüber 2017. Bei den Firmenneugründungen mit mehr als tausend Fällen verzeichnete die IHK einen Rückgang um sieben Prozent. Die Betriebsübergaben an einen Nachfolger schrumpften noch deutlicher, und zwar um 17,6 Prozent auf 98 Fälle. Im Vergleich dazu gab es 2016 ein Wachstum und 2017 keine Veränderungen in der Gründerdynamik.

Die IHK führt das Tief in erster Linie auf die weiterhin gute Konjunktur zurück. "Der Arbeitsmarkt in der Region bietet nahezu Vollbeschäftigung. Damit sinkt erfahrungsgemäß das Interesse an einer unternehmerischen Selbstständigkeit", sagt Sonja Ziegltrum-Teubner, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Ebersberg. Gleichzeitig beobachtet die IHK aber einen Trend zur besseren Vorbereitung einer Gründung, indem Interessierte verstärkt Angebote wie den Beratungsservice der Kammer nutzen. "Gut vorbereitet steigern die Existenzgründer ihre Erfolgsaussichten erheblich", so Ziegltrum-Teubner.

Am beliebtesten im Landkreis sind Gründungen im Dienstleistungssektor (240), im Handel (179) und im Baugewerbe (129). Bei den Übernahmen liegt das Gastgewerbe (27) vorne, gefolgt vom Handel (22) und dem Baugewerbe (19). Insgesamt fordert die IHK-Vorsitzende ein besseres Gründungsklima mit weniger Bürokratie und einfacheren Steuerregeln.