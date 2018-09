18. September 2018, 22:03 Uhr Neue Ideen Die Wohnraumteiler

Initiative organisiert erstes Treffen in Grafing

Es gibt in Grafing Menschen, die suchen bezahlbaren Wohnraum, und es gibt Menschen, die über viel Wohnraum verfügen und sich vielleicht über Gesellschaft und Hilfe freuen würden. Aus dieser Überlegung heraus veranstaltet die Transition Town Initiative Grafing am Samstag, 22. September, den "Wohnsinn" unter dem Motto "miteinand bist ned alloa". Die Initiative regt an, Wohnen einmal anders zu denken. Möglich ist dies von 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal der evangelisch-lutherischen Kirche, Glonner Straße 7.

In Grafing teile man bereits gerne seine Bücher, Kleider und Talente. Ebenso teilten die Bürger ihre Autos auch mit denen, die auf der Mitfahrbank sitzen und mitgenommen werden möchten. Warum sollte man nicht einen Schritt weiter gehen und Wohnraum teilen? Die parteipolitisch neutrale und konfessionsunabhängige Initiative will ein Forum in Grafing schaffen, in dem Wohnraumbesitzende mit Wohnungssuchenden zusammenkommen, sich kennenlernen und eine Verbindung aufbauen können. Es sind alle willkommen: Menschen, die ihr Haus öffnen möchten, und Menschen, die einen neuen Platz suchen. Die Transition Town Initiative Grafing wird keine Listen von Suchenden und Wohnraumbesitzern führen und auch keine Vermittlung übernehmen. Jedem stehe es frei, zu den Treffen zu kommen und sich mit den Anwesenden zu vernetzen. Weitere Kennenlern- und Vernetzungstermine im Gemeindesaal sind für den 27. Oktober und den 17. November geplant. Ansprechpartnerin: Patrizia Laaf, Infos unter www.transitiongrafing.de/wohnsinn.