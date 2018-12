16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Neubau soll im März starten Poinger Kindergarten wird abgerissen

Am Montag, 17. Dezember, beginnt in Poing der Abriss des Katholischen Kindergartens am Endbachweg. Spätestens in der ersten Januarwoche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, wie der Projektsteuerer der Gemeinde mitgeteilt hat. Mit dem Neubau der Einrichtung soll im März begonnen werden.