7. September 2018, 21:54 Uhr Neubau Auf einem guten Weg

Landrat Robert Niedergesäß und Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr stellen offiziell das Grundstück für die neue Berufsschule vor

Von Wieland Bögel, Grafing

Auf dem Schulweg trödeln kommt heute nicht infrage. Landrat Robert Niedergesäß (CSU) muss von Grafings Bürgermeisterin sogar davon abgehalten werden, eine Abkürzung über die Felder zu nehmen. "Gehen wir doch den offiziellen Weg", sagt Angelika Obermayr (Grüne). Der führt in einem Bogen vom Parkplatz in Grafing-Bahnhof durch den Wald, dorthin wo in einigen Jahren die neue Berufsschule des Landkreises Ebersberg stehen soll.

Seit zwei Wochen steht fest, dass westlich der S-Bahnstation Grafing-Bahnhof die erste Berufsschule im Landkreis gebaut werden kann. Das Kultusministerium hatte Ende August erklärt, dass das Grundstück verfügbar sei. Um dieses hatte die Stadt Grafing seit Monaten verhandelt, Knackpunkt waren Tauschflächen für das rund fünf Hektar große Areal.

Offiziell bekanntgeben wollten Stadt und Landkreis dies zwar erst bei dem nun abgehaltenen Ortstermin - "wir haben lange darauf hingefiebert", bekannte Niedergesäß -, sie wurden dann aber auf den letzten Metern vom Kultusministerium überholt. Natürlich habe man die Behörde sofort informiert, dass der Grundstückskauf geklappt hat, so der Landrat - und von dort wurde die Information dann auch bereitwillig an die Presse geben. Was zwar die Überraschung verdorben, sonst aber keinen Schaden angerichtet hat, sagte Niedergesäß, schließlich waren die Verträge da schon unterschrieben.

Der finanzielle Aufwand für die Stadt habe sich insgesamt auf etwa drei Millionen Euro belaufen, sagte Obermayr - einen Teil des Geldes bekommt Grafing vielleicht zurück. Jedenfalls steht im Oktober im zuständigen Ausschuss des Kreistages ein Antrag der SPD auf der Tagesordnung, der eine Kostenbeteiligung des Landkreises fordert. Bislang war üblich, dass bei weiterführenden Schulen die Standortkommunen das Grundstück stellen. Diesmal könne man davon aber abweichen, findet der Landrat, Kreis und Stadt sollten je die Hälfte der Grundstückskosten übernehmen, schließlich sei eine Berufsschule ein überregionales Projekt.

Dazu passe der neue Standort sehr gut, betonen Obermayr und Niedergesäß. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sei günstig, und könnte vielleicht sogar noch besser werden. Laut Obermayr will die Stadt bei der Bayerischen Oberlandbahn vorstellig werden, mit dem Ziel, dass der Meridian öfter fährt. "Wir hoffen, dass möglichst viele mit dem Zug kommen", sagt die Bürgermeisterin. Und auch die Autos sollen so abgestellt werden können, dass es keinen Ärger mit den Nachbarn gibt. Man verhandle bereits mit der Bahn, so Niedergesäß, ob man den Parkplatz westlich des Bahnhofes aufstocken kann. Gewissermaßen als Plan B müssten die Parkplätze eben aufs Schulgelände. Dafür hat die Stadt den offiziellen Schulweg extra miterworben, dieser könnte ausgebaut werden.

Überhaupt sind Obermayr und Niedergesäß sehr bemüht, herauszustellen, wie wichtig die Akzeptanz der Grafing-Bahnhofer bei der ganzen Sache sei. Diese würden auf jeden Fall in die gesamte Planung eingebunden, versichert die Bürgermeisterin. Bereits in drei Wochen soll es einen Termin am Schulgrundstück geben, bei dem Stadt und Landratsamt alle interessierten Bürger über das Projekt informieren wollen. Verhindert werden sollen Reaktionen, wie sie in Pöring zu erleben waren, als der Zornedinger Ortsteil für einen Berufsschulstandort im Gespräch war. Es gab Proteste von Anwohnern und es wurden Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Wobei es weniger gegen die Schule an sich ging als gegen die erwartete Verkehrszunahme. Immerhin könnten bis zu 2100 Schüler einmal in der Bildungseinrichtung unterrichtet werden.

Was aber auf keinen Fall bedeute, dass dann auch täglich 2100 Autos zur Schule unterwegs sind, sagt Niedergesäß. Schließlich hätten nie alle Schüler am selben Tag Unterricht, eine realistische Belegung seien etwa 800 Schüler. Wobei die Zahlen noch nicht feststünden, zunächst muss das Kultusministerium entscheiden, was in Grafing unterrichtet werden soll. Bisher geplant sind Einzel-, Groß- und Außenhandelskaufmann, Zahntechnik, Lagerlogistik, Kfz-Mechatronik sowie eine Fachakademie für Kindererziehung und eine Berufsfachschule für Kinderpflege. Möglicherweise kommt auch die bayernweit erste Berufsfachschule für digitale Kompetenzen nach Grafing. Das Angebot gibt es beispielsweise bereits in Baden-Württemberg, von dort soll auch ein Experte kommen, um gegebenenfalls beim Aufbau zu helfen. Ob es dabei bleibt, hängt vor allem davon ab, wo das Ministerium Bedarf sieht - also wo Plätze derzeit besonders knapp sind, erklärt Niedergesäß.

Damit verbunden ist die Kostenfrage. Laut Landkreiskämmerin Brigitte Keller stehen für das Projekt 50 Millionen Euro im "Masterplan Schulen", was aber eher ein Platzhalter als eine echte Kalkulation sei. Denn ebenfalls noch unklar ist, wie das Angebot an Sportstätten in der neuen Schule ausfallen soll. Niedergesäß und Obermayr plädieren dafür, dass mindestens eine Sporthalle entsteht, die auch von den Vereinen genutzt werden kann. Gerade im südlichen Landkreis seien die Kapazitäten knapp, so Niedergesäß. Ob das von der SPD-Kreistagsfraktion beantragte Schwimmbad gebaut wird, "muss man offen diskutieren", sagt der Landrat.

Vage ist noch, wie sich der Landkreis München beteiligt. Denn ein Zweckverband würde wegen der höheren finanziellen Leistungsfähigkeit der Münchner Fördergelder verlieren. Diese könnten bis zu einem Drittel der Gesamtkosten ausmachen, wenn der Landkreis Ebersberg alleine baut. Wann er damit anfangen kann, ist ebenfalls noch unsicher. Frühestens 2021, schätzt Niedergesäß, geht alles glatt, würde der neue Schulweg von Herbst an 2023 benutzt werden.

Die Informationsveranstaltung zur Berufsschule findet am Samstag, 29. September, um 10 Uhr am Grundstück westlich des Park and Ride Platzes in Grafing-Bahnhof statt.