4. Dezember 2018, 22:01 Uhr Neben Ebersberg Politikerin auf Umlandtour

Doris Rauscher (SPD) ist auch für Erding und Freising zuständig

Die Ebersberger SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher wird in den kommenden fünf Jahren viel im Münchner Umland herumkommen. Sie will den Landkreis Freising für ihre Partei mitbetreuen und den Menschen dort "im Landtag eine Stimme geben", wie es in einer Pressemitteilung der SPD heißt: "Leider hat es trotz großem Engagement und einem tollen Kandidaten mit einem eigenen Mandat für die SPD im Landkreis Freising bei der Landtagswahl nicht geklappt. Deshalb übernehme ich sehr gerne die Betreuung des Landkreises", so Rauscher.

Andreas Mehltretter, Vorsitzender der SPD im Kreis Freising, freut sich über diese Unterstützung: "Damit haben die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis für alle Themen und Fragen eine engagierte sozialdemokratische Ansprechpartnerin im Landtag." Dort hat die SPD Rauscher erneut zu ihrer sozial- und familienpolitischen Sprecherin und zur Vertreterin im Sozialausschuss gewählt, dessen Vorsitzende sie auch ist. Wie bisher wird Rauscher außerdem den Landkreis Erding mitbetreuen. Schon in den vergangenen fünf Jahren habe Rauscher "mit großer Präsenz im Landkreis Erding ihren ausgewiesenen Fachverstand bewiesen", so der Erdinger SPD-Kreisvorsitzende Martin Kern.