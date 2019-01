25. Januar 2019, 21:40 Uhr Naturschutz Summen und Grummeln

Im Landkreis gründen sich immer mehr Bündnisse, um mit Aktionen das Volksbegehren "Rettet die Bienen" zum Erhalt der Artenvielfalt zu unterstützen. Der Kreisobmann vom Bayerischen Bauernverband kritisiert das Vorhaben

Von Johanna Feckl, Ebersberg

Wenige Tage vor dem Start der Eintragungsfrist für das Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen!" scheint der Landkreis Ebersberg in Aufbruchsstimmung zu sein. "Der Andrang der Leute ist gigantisch", erzählt ÖDP-Kreisvorsitzende Rosi Reindl. Ihre Partei hat das Volksbegehren auf den Weg gebracht. Mittlerweile gehören auch die Grünen und der Bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) zum Trägerkreis für das Volksbegehren. Weitere Organisationen unterstützen das Vorhaben - auch im Landkreis sind viele davon angesiedelt.

"Wo man hinschaut, gründen sich Aktionsgruppen", sagt Gertrud Höpfner, Sprecherin der Kreis-Grünen. Zuletzt fanden sich in Zorneding, Ebersberg, Markt Schwaben und Vaterstetten Unterstützer zusammen. Mittlerweile gibt es in jeder größeren Gemeinde ein solches Bündnis, ebenso wie einen landkreisweiten Zusammenschluss. Mit verschiedenen Aktionen wollen die Mitglieder dazu ermuntern, das Volksbegehren zu unterstützen. Bayernweit müssen zehn Prozent aller Stimmberechtigten unterschreiben, damit das Volksbegehren erfolgreich ist. Auf den Landkreis umgerechnet sind das etwa 10 230 Unterschriften.

„Rettet die Bienen“ ist der Titel des Volksbegehrens, das einen Schutz der Artenvielfalt generell zum Ziel hat. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

In Grafing etwa möchten "Rathaushelden" Passanten informieren und sie dazu motivieren, in die Rathäuser zu gehen. In Poing wird es am 2. Februar einen Infostand mit ehrenamtlichen Unterstützern geben, und in Pliening wurden schon zirka 2500 Flyer in Privathäusern verteilt. "Wir sind aber keine Rathaus-Schieber", betont Rosi Reindl von der ÖDP. Im Umkreis von 20 Metern um die Rathäuser dürfen sich die Aktionsgruppen nicht aufhalten. In einigen Gemeinden wird es auch "Erstunterzeichner" geben: Bekannte Persönlichkeiten, die als eine der ersten ihre Unterschrift setzen werden. In Grafing sollen das laut Reindl Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) sein, in Kirchseeon Altbürgermeisterin Uschi Bittner (SPD). "Wir haben richtig viel zu tun", sagt Richard Straub, Vorsitzender der Ebersberger Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV).

Auch unter den Landwirten im Landkreis ist ziemlich viel los. Das erzählt Franz Lenz, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV) und selbst Öko-Landwirt seit mehr als 25 Jahren. Das Stimmungsbarometer der Bauern zeigt jedoch in eine andere Richtung: Viele von ihnen werden beim Volksbegehren wohl nicht unterschreiben. "Ich habe mir das alles durchgelesen", sagt Lenz. "Aber das kann ja nicht einmal ich als Bio-Bauer erfüllen, das geht einfach nicht!" So wie er urteilen zahlreiche seiner Kollegen im Landkreis. Rosi Reindl von der ÖDP erzählt, dass sich auch an sie schon viele Öko-Landwirte mit großen Bedenken gewandt haben.

Franz Lenz, Kreisobmann des Bauernverbands. (Foto: OH)

Wie einen Schlag ins Gesicht empfänden viele Landwirte das Volksbegehren, erzählt Franz Lenz. "Wieder sind nur die Bauern die Schuldigen!" Der überwiegende Teil der Forderungen in der Gesetzesvorlage richtet sich an die Landwirtschaft. Richard Straub vom LBV sieht das anders. "Wir arbeiten nicht gegen die Landwirte, sondern gegen diejenigen, die Weichen falsch stellen." Nicht die Bauern seien am Artensterben schuld, sondern die Art, wie der Gesetzgeber manche Fördergelder verteilt: Oft nach der reinen Fläche, die agrarwirtschaftlich genutzt wird. Ob konventionell oder ökologisch, ist irrelevant. "Wenn man sich im Naturschutz einbringt - da kommt man sich bei so etwas fast verarscht vor", kommentiert Straub. Auch Peter Klippel vom Ebersberger Bienenzuchtverein stellt sich vor die Landwirte. Ihn stört es, dass sie oft so dargestellt würden, als ob sie alles vergiften würden. "Aber der Landwirt sägt nicht den Ast ab, auf dem wir sitzen." Für ihn ist ebenso das Kaufverhalten der Endverbraucher wichtig: "Solange 'Geiz ist geil' auch beim Essen gilt, sollte man auch hier ansetzen!"

Daran entzündet sich auch die Kritik von Franz Lenz: Die Gesetzesvorlage richtet sich nicht an den Konsumenten. Warum etwa nicht die Ausgabe von Pestizidprodukten an Privatpersonen verbieten? Klippel sieht das pragmatisch - irgendwo müsse man schließlich anfangen. Er hofft auf einen gesellschaftlichen Effekt, dass Konsumenten wachgerüttelt werden, weil das Thema Artenschutz durch das Volksbegehren in aller Munde ist.

Franz Lenz zweifelt daran. "Nicht alle wollen Öko-Produkte kaufen" - zumindest nicht, solange der Endverbraucher im Supermarkt die Wahlmöglichkeit hat. Das Volksbegehren zielt unter anderem darauf ab, dass es mehr Bio-Landwirte geben soll: Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 30 Prozent der Landwirtschaftsflächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden. Laut dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sind es derzeit etwa 10,48 Prozent. "Die Menge, die dann produziert wird, kann vielleicht überhaupt nicht abgesetzt werden", vermutet Lenz.

Antonia Schüller, Sophie Moller und Lukas Schüller (von links) wollen die Grafinger zum Unterschreiben motivieren. (Foto: oh)

Laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft betrug im Jahr 2017 der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln bundesweit 10,04 Milliarden Euro. 2013 waren es 7,42 Milliarden Euro - ein Umsatzanstieg um 35 Prozent innerhalb von vier Jahren.

Unabhängig der Marktprognosen wirkt es auf Franz Lenz und viele andere Landwirte aus dem Landkreis so, als ob sie mit dem Volksbegehren übergangen worden seien. Der Kreisobmann hätte sich gewünscht, dass im Entstehungsprozess einer aus dem Trägerkreis das Gespräch mit ihm gesucht hätte. Das sei aber nicht der Fall gewesen. "Und jetzt muss ich mich da als Öko-Bauer hinstellen und dagegen wettern." Er ärgert sich, dass so getan werde, als ob die Landwirte überhaupt nichts für den Umweltschutz tun. Das sei nicht richtig. Lenz nennt das Bündnis "Der Landkreis Ebersberg summt", das sich für den Schutz der Bienen und anderer Insekten einsetzt. Viele Landwirte beteiligen sich daran und haben Blühstreifen auf ihrem Grund angelegt.

In mehreren Fällen greift der Gesetzentwurf nach Einschätzung des Bauernverbands-Chefs in die Eigentumsrechte der Landwirte ein - etwa bei geplanten Schutzstreifen neben Gewässern - oder macht zu rigide Vorschriften zur Bewirtschaftung.

Der Gesetzesentwurf sieht etwa ab 2020 ein Verbot vor, nach dem Grünlandflächen nach dem 15. März nicht mehr gewalzt werden dürfen. "Wenn der Winter aber bis März geht, dann kann ich es als Landwirt nicht früher machen", sagt Lenz. Rosi Reindl von der ÖDP macht sich stark dafür, dass Landwirte bei Ernteausfällen, die durch solche Fristen entstehen, finanziell entschädigt werden sollen. "Das steht aber alles in dem Gesetzentwurf nicht drin", sagt Franz Lenz. Das Problem: Die Gesetzesvorlage eines Volksbegehrens darf nicht in den Staatshaushalt eingreifen. Imker Peter Klippel sagt: "Da ist ja noch nichts in Stein gemeißelt."

Volksbegehren Ein Volksbegehren ist in Deutschland ein Mittel der direkten Demokratie, also der unmittelbaren Einflussnahme von Bürgern auf die Gesetzgebung in der Politik. Die direkte Demokratie, oder auch Volksabstimmung genannt, ist in ein dreistufiges Verfahren gegliedert. In Bayern regelt das Landeswahlgesetz (LWG), Abschnitt III dieses Prozedere; das Volksbegehren ist die zweite Stufe der Volksabstimmung. Die erste Stufe und damit gleichzeitig die Voraussetzung für ein Volksbegehren ist ein erfolgreicher Zulassungsantrag. Das bedeutet, dass ein ausgearbeiteter und mit Gründen versehener Gesetzesentwurf dem Bayerischen Innenministerium vorgelegt werden muss, dem mindestens 25 000 Stimmberechtigte zustimmen. Die Zustimmung erfolgt per Unterschrift. In der zweiten Phase der Volksabstimmung kommt es zu einem Volksbegehren. Innerhalb einer 14-tägigen Eintragungsfrist müssen mindestens zehn Prozent aller Stimmberechtigten das Begehren und damit den Gesetzesentwurf durch ihre Unterschrift unterstützen. Das Volksbegehren ist erfolgreich, wenn die Zehn-Prozent-Hürde geschafft ist. Der Bayerische Landtag kann dem Gesetzesentwurf zustimmen, das heißt ihn unverändert als neues Gesetz verabschieden. Geschieht das nicht, kommt es zum Volksentscheid. In dieser dritten Phase der Volksabstimmung erarbeitet der Bayerische Landtag einen eigenen Entwurf, den er dem Volk zur Abstimmung vorlegt. Der Gesetzesentwurf erreicht dann die Zustimmung des Volkes, wenn er mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erreicht - hier ist also eine relative Mehrheit ausreichend. FEJO

Lenz ist skeptisch. "Es kann sein, dass die Regierung den Entwurf eins zu eins annimmt. Das ist mir zu riskant!" Laut dem Innenministerium ist es seit 1946 zu 20 Volksbegehren gekommen - und davon 19 Mal zu einem Volksentscheid. Das bedeutet, dass in 95 Prozent der bisherigen Fälle die Regierung die Gesetzesvorlage aus einem Volksbegehren nicht unverändert übernommen hat. Kommentar

Eintragungsfrist für das Volksbegehren ist von 31. Januar bis 13. Februar. Rathäuser informieren im Internet über geänderte Öffnungszeiten.