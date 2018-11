14. November 2018, 21:29 Uhr Nagelschmiedgasse in Markt Schwaben Einbahnregelung wird wieder aufgehoben

Noch bis zum Freitagmorgen gilt in der Markt Schwabener Nagelschmiedgasse noch die Einbahnregelung, bald aber dürfen die Verkehrsteilnehmer wieder in beide Richtungen fahren. Wie die Marktgemeinde mitteilt, wird die veränderte Verkehrsregelung voraussichtlich am Freitag gegen 9.30 Uhr wieder aufgehoben. Der Gemeinderat hatte die Einbahnregelung probeweise eingeführt, will sie aber nicht beibehalten. Das hat der zuständige Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Wie in der Vergangenheit soll an der Kreuzung Weißgerberweg/Nagelschmiedgasse/Im Angerl auch wieder die Rechts-vor-links-Regelung gelten. Ob das dauerhaft so bleiben wird, ist freilich unklar. "Anpassungen im Bereich sowie eine etwaige erneute Änderung der Verkehrsführung sind nicht auszuschließen", teilt die Gemeinde mit.