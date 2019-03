5. März 2019, 21:41 Uhr Nagel im Reifen Sabotage auf dem Polizei-Parkplatz

Erneut hat ein Unbekannter sich am Auto eines Polizeimitarbeiters zu schaffen gemacht. In den rechten Hinterreifen des auf der Südseite der Polizeidienststelle abgestellten Wagens wurde ein größerer Nagel gestoßen oder in einem solchen Winkel aufgestellt, dass es beim Wegfahren zur Beschädigung des Reifens kam. Der Vorfall muss sich am Montag zwischen 6 und 15.30 Uhr ereignet haben. Es handelt sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art: Bereits in der Vergangenheit kam es rund um die Polizeiinspektion Poing zu Angriffen auf Fahrzeuge von Polizeibeschäftigten und Dienstfahrzeugen. Hierbei wurden immer wieder Schrauben oder Nägel in die Reifen der Fahrzeuge gedreht und gestoßen. An mindestens zehn Fälle kann sich Manfred Winter, stellvertretender Leiter der Polizei Poing, erinnern. Vor allem, wenn es sich um Streifenwagen gehandelt habe, sei das "gar nicht lustig". Allerdings gab es zwischen der aktuellen Tat und den vorangegangenen etwa ein Jahr Pause. Wer am Montag verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Poing, unter Telefon (08121) 99 17-0, in Verbindung zu setzen.