Der Raum ist zwar gar nicht so groß - was im Dorfladen Moosach geboten wird, ist aber beachtlich. Links vom Eingang steht mittig die Frischware, Obst und Gemüse. In den Regalen rundherum befindet sich das, was man sonst so braucht: Kaffee, Tee, Dosentomaten, Kartoffelpüree. Auf der rechten Seite kann man sich auf den Sitzgelegenheiten an zwei gemütlichen Holztischen von den Strapazen des Einkaufs erholen - oder einfach nur bei Kaffee mit Kuchen und Gebäck (frisch zubereitet von der Vermieterin des Ladens Rosemarie Weidlich, einer gelernten Konditorin) einen kleinen Plausch mit der Bekannten halten, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat. "So schön, da treffe ich immer jemand", sagen die Leute.

Was man natürlich auch vorfindet, sind Produkte aus der näheren Umgebung: Eier, Nudeln und Marmelade vom Schusterhof in Hüttelkofen, Honig bio und normal aus Moosach und Falkenberg, Maxlrainer Bier, Bio-Gemüse aus Piusheim, sowie donnerstags Martinsbrot aus Schammach.

Doch gerade im Hinblick auf den regionalen Charakter des Angebots punktet der Dorfladen, den es seit März 2017 gibt, nicht nur mehr mit Nahrung für den Leib. Denn nachdem die ortsansässige Theresia Rothenaicher mit der Frage, ob man denn im Laden nicht einmal ein "Event" veranstalten könne, den Anstoß gegeben hatte, erhielten die Geschäftsführerinnen Tamara Weidlich und Andrea Windecker plötzlich zahlreiche weitere Hinweise auf künstlerisch tätige Menschen (bisher alles Frauen) aus der Gegend. Gerne wollten sie auch diese präsentieren - und so war die Idee der "Kultur" im Laden geboren.

Gleich die erste Veranstaltung, bei der Musikerin und Autorin Rothenaicher mit "Neulich auf dem Kanapee" Familien-Kurzgeschichten zum Besten gab, war, so Windecker, "ein unglaublich netter, nostalgischer Abend". Optimal sei dabei die Mischung zwischen alt eingesessenen Moosachern und Zugezogenen gewesen, die bei Getränken und Häppchen schnell ins Gespräch gekommen seien und sich über eigene Erlebnisse ausgetauscht hätten. Auch die von Rothenaichers Tochter gestalteten Kinderbücher fanden großen Anklang.

Andrea Windecker, die früher im Controlling tätig war, weswegen ihr Schwerpunkt neben dem "Ladendienst" auch im buchhalterischen Bereich liegt, freut sich sehr, dass sich mit diesem zusätzlichen Element der Wunsch des Dorfladen-Teams, den Ort zu beleben, nun auf noch vielfältigere Weise erfüllt. "Mein Herz erwärmt am meisten, wenn Stammkunden mir immer wieder beteuern, wie froh sie sind, dass es uns gibt." Und dort, wo im Sommer die Mamas vor dem Laden sitzen, während sich die Kinder ein Eis holen, werden nun eben die Abendveranstaltungen gut angenommen. Denn auch zur zweiten, ganz anders gearteten Lesung strömten die Besucher in den kleinen Laden. Johannes Schmieg, der seine eindrucksvollen Fotografien zeigte, während Gudrun Probul ihre Gedichte zum Besten gab, erinnert sich: "Viel mehr Leute hätten nicht mehr reingepasst."

Grund genug also, dem ersten Zyklus, der an diesem Donnerstag mit Gabriele Schal und ihrer poetisch-märchenhaften Geschichte "Vom Steinsee zum Geigelsteig" (inklusive eines 300 Millionen alten Steins, der in der Geschichte eine wichtige Rolle spielt) seinen Abschluss findet, direkt im neuen Jahr weitere Veranstaltungen folgen zu lassen. Der Eintritt ist frei, die Schnittchen ebenfalls - Wein oder andere Getränke kosten etwas.

Den Auftakt im Januar macht, "weil es so schön war", noch einmal die Leiterin des Moosacher Kirchenchors, "das Reserl" Rothenaicher. Danach sind derzeit geplant: Archäologin und Radio-Sprecherin Julia Müller Tauschwitz, die spannende Krimikurzgeschichten im Gepäck hat, Birgit Mayer, deren Märchenerzählungen nicht nur für Kinder gedacht sind und die außerdem mit Beziehungsgeschichten in Hinblick auf den Valentinstag aufwartet, sowie eventuell die Kirchseeonerin Birgit Hufnagl, die mit ihren Reimen aus "Haushaltshilfe Winter & Doktor Sommer" für Unterhaltung sorgen möchte.

Dieses abwechslungsreiche, kulturelle Angebot passt perfekt zu dem kleinen "Krämerladen" mit seinen großen Bonbongläsern, den Brottüchern aus Stoff, den Bienenwachstüchern, selbst gestrickten Bärchen und handgearbeiteten Holzlöffeln, in dem man auch seine Pakete abholen oder Briefmarken kaufen kann.

Unterm Strich hat das Team des Dorfladens mit Hilfe der etwa 150 Anteilseigner also etwas geschaffen, das weit über die 50 Quadratmeter Verkaufsfläche hinausgeht: Eine Stätte der Begegnung untertags, eine weitere Facette für das ohnehin im Hinblick auf die Größe des Ortes durchaus beeindruckende kulturelle Angebot am Abend. Und wenn dort, wo sonst das Gemüse ist, beispielsweise eine Leinwand prangt und sich an der anderen Seite das Publikum sammelt, dann wird der kleine Laden zur großen Bühne.

Nächste Lesung im Moosacher Dorfladen am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr: "Vom Steinsee zum Geigelsteig" von Gabriele Schal, Eintritt frei.