6. Februar 2019, 21:52 Uhr Nachwuchsarbeit Jugendring informiert über Zuschüsse

Ohne Moos nix los! Das gilt auch für die Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg. Der Kreisjugendring (KJR) bietet deshalb Infoabende zu den Zuschussrichtlinien "Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg" an. Folgende Termine wurden für das erste Halbjahr festgelegt: 18. Februar um 19 Uhr, 26. Februar um 19.30 Uhr, 14. März um 19 Uhr, 26. März um 19.30 Uhr, 8. April um 19 Uhr, 16. Mai um 19.30 Uhr, 5. Juni um 19 Uhr. Die Infoabende finden jeweils in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings, Bahnhofstraße 12, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Entweder per Mail an angela.warg@kjr-ebe.de oder über das Formular auf der Homepage des KJR: www.kjr-ebe.de.

Für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, die mit der Antragstellung für eine Förderung betraut sind, bietet der KJR außerdem eine Schulung an, um ihnen die möglichen Zuschussarten näherzubringen. Wie der KJR mitteilt, sollen die Teilnehmer anhand von praxisnahen Beispielen durch die verschiedenen Zuschussarten geführt werden. Die Schulung findet im Sitzungsraum der Geschäftsstelle des KJR, Bahnhofstraße 12 in Ebersberg, statt.