28. April 2019, 22:30 Uhr Nacht zum 1. Mai Hexentanz zur Walpurgisnacht

In der Nacht zum 1. Mai wird die magische Walpurgisnacht gefeiert, welche lange als eine Zeit im Jahr galt, in der das Böse herrschte und so manche magische Gestalt auf Hexensabbaten ihr Unwesen trieb. So fand der berühmteste Sabbat angeblich im Harz auf dem Brocken statt. Die Kirchseeoner Hexen zelebrieren diese Nacht auch heute noch, um mit ihren Tänzen und Besenstampfern die Mutter Erde aus dem Winterschlaf zu holen und die Geister der kalten, dunklen Jahreszeit wegzufegen. Die Walpurgisnacht findet am 30. April von etwa 20 Uhr an - bei Anbruch der Dunkelheit - auf dem Kirchseeoner Marktplatz statt.

Bereits von 18 Uhr an sind die Getränke- und Essensstände für die Besucher geöffnet. Im etwa eineinhalbstündigen Künstlerprogramm zeigen an diesem Abend die Kinder-, Jugend- und Althexen auf dem Marktplatz magische Tänze. Musikalisch wird die bunte Schar von den Kirchseeoner Trommlern mit Rhythmus- und Schlaginstrumenten begleitet. Auch Maria Kornherr und Nadine Grimm sind mit Querflöte und Didgeridoo wieder mit von der Partie. Der Erwerb eines Festzeichens im Wert von 1,50 Euro unterstützt den Verein und ermöglicht es, dass diese Veranstaltung jährlich stattfinden kann, wie die Veranstalter mitteilen.