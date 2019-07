17. Juli 2019, 21:38 Uhr Nachruf Trauer um Steinhörings Alt-Bürgermeister Max Niedermeier

Die Trauerfeier für Max Niedermeier findet am Samstag um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Steinhöring statt, anschließend Beerdigung am Gemeindefriedhof.

Wenn ihn jemand gefragt hat, wie es ihm geht, hat er stets geantwortet: "Der Kampf geht weiter." Denn in seinen Bemühungen nachzulassen, das ist Max Niedermeier in seiner Zeit als Steinhöringer Bürgermeister nie in den Sinn gekommen. 2008 hat er sich nach 18 Jahren als Rathauschef und zwölf Jahren im Kreistag aus der Politik zurückgezogen, aber weiter in vielen Vereinen engagiert. Nun ist Niedermeier im Alter von 75 Jahren gestorben. "Durch sein Engagement mit seiner umsichtigen und freundlichen Art war er eine sehr geschätzte Persönlichkeit", sagt sein Amtsnachfolger Alois Hofstetter (CSU) über Niedermeier.

In die Amtszeit von Niedermeier fielen in der Gemeinde viele wichtige Weichenstellungen, hilfreich war dabei für ihn seine Erfahrung als Finanzfachmann, er war gelernter Banker. Der Bau von Abwasserkanälen, die Erschließung von Trinkwasserbrunnen, Gewerbe- und Wohngebietsausweisungen gehören zu den Projekten, um die sich der Bürgermeister kümmerte. Auch für den Ausbau der Kinderbetreuung setzte sich der CSU-Politiker schon ein, als so manche Parteifreunde die Notwendigkeit noch nicht so recht anerkennen wollten. Selbst hat mit seinen Leistungen allerdings nie geprahlt, er wusste auch, dass einer allein nicht viel schaffen kann. Bei seinem Abschied aus dem Amt war es ihm daher wichtig zu betonen, dass seine Bilanz anders ausfiele, wenn er nicht so viele gute Mitarbeiter in der Verwaltung gehabt hätte. "Sein Weitblick und seine soziale Einstellung zum Wohle der Gemeinde prägten sein gesamtes Arbeitsleben", beschreibt es der Steinhöringer Bürgermeister.

Sich zu engagieren, das war für Niedermeier allerdings seit seiner Jugend selbstverständlich, dabei packte er auch körperlich mit an, wenn es sein musste - etwa beim Bau des Vereinsheims des TSV Steinhöring. "Ich war schon immer ein aktiver Mensch", sagte er über sich selbst.