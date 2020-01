Die frühere CSU-Kreisgeschäftsführerin Inge Winkelkötter ist am 1. Januar gestorben. Am kommenden Sonntag hätte sie ihren 66. Geburtstag gefeiert.

Kompetent, immer bestens vorbereitet und für alle ein freundliches Lächeln: So kannten Freunde und Kollegen Inge Winkelkötter. Völlig überraschend ist die frühere CSU-Kreisgeschäftsführerin am 1. Januar gestorben. Am Sonntag hätte sie ihren 66. Geburtstag gefeiert. Wegbegleiter reagieren mit großer Betroffenheit: "Wir sind sehr traurig, dass sie uns viel zu früh verlassen musste. Mit Inge Winkelkötter verlieren wir eines unserer engagiertesten und loyalsten Mitglieder", schreibt CSU-Kreisvorsitzender Thomas Huber in einer ersten Reaktion auf die Nachricht. "Sie lebte mit Herzblut und Überzeugung für die CSU und unsere Frauen-Union und warb für die Partei, wo immer sie konnte. Ich werde sie sehr vermissen", betont auch Europaabgeordnete Angelika Niebler, die vor Huber den Kreisverband geleitet hat.

Tatsächlich engagierte sich Inge Winkelkötter seit vielen Jahren mit Leidenschaft für die CSU, nicht nur im Ortsverband an ihrem Heimatort Anzing, wo sie als Schriftführerin im Ortsverband mitarbeitete. Von 2011 bis 2016 war sie Kreisgeschäftsführerin des CSU-Kreisverbands, danach wechselte sie zur CSU-Landesleitung. Dabei war sie gar nicht mit der CSU sozialisiert worden, sie stammte ursprünglich aus dem hohen Norden, aus Sielhorst in Nordrhein-Westfalen. In Anzing lebte sie aber bereits seit mehr als 35 Jahren.

Obwohl sie vor wenigen Monaten in den Ruhestand gegangen ist, hätte Inge Winkelkötter sich gern weiter ehrenamtlich für die CSU eingesetzt. Auf der Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl im März stand sie auf Platz 14. "Ihr Wissen und ihre Fachkompetenz sowie ihre Hilfsbereitschaft und ihr unermüdliches Engagement für die CSU werden uns fehlen", unterstreicht Thomas Huber.

Die Trauerfeier für Inge Winkelkötter findet am Freitag, 10. Januar, um 11 Uhr in der Pfarrkirche in Anzing statt. Die Beisetzung auf dem Gemeindefriedhof schließt sich an.