25. April 2019, 22:16 Uhr Nachruf Trauer um Helga Bogensperger

Der große Scheck war schon fast das Erkennungszeichen von Helga Bogensperger, auf zahlreichen Fotos strahlte sie damit in die Kamera. Und das für eine ernste und wichtige Sache, der Unterstützung für an Krebs erkrankte Kinder und ihre Familien. Seit 1992 engagierte sich Helga Bogensperger für den "Verein zur Hilfe für krebskranke Kinder". Vor 18 Jahren bekam dieser nicht nur einen neuen Namen, seitdem heißt er "Kinderkrebshilfe Ebersberg", sondern in Helga Bogensperger auch eine neue Vorsitzende.

Die vom Verein eingesammelten Spenden kommen hauptsächlich der Station "Intern 3" in der Hauner'schen Kinderklinik in München zugute, wo krebskranke Kinder und Jugendliche sowohl stationär wie ambulant behandelt werden. Dort wird das Geld dazu verwendet, die Lebens-, Pflege- und Therapiebedingungen der kleinen Patienten zu verbessern. Auch deren Familien werden durch die Spenden unterstützt. "Die Kinderkrebshilfe Ebersberg gleicht das immer schlechter werdende Gesundheitssystem ein wenig aus", so beschrieb Helga Bogensperger einmal die Notwendigkeit ihres Engagements. Das durchaus erfolgreich war: Erst Anfang des Jahres konnte die Kinderkrebshilfe vermelden, seit ihrer Gründung 1982 mehr als 5,8 Millionen Euro an Spenden gesammelt zu haben.

Am Ostersonntag ist Helga Bogensperger wenige Tage vor ihrem 59. Geburtstag einer Krebserkrankung erlegen. Der Sterberosenkranz ist an diesem Freitag, 26. April, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Sebastian in Ebersberg. Dort beginnt am Samstag, 27. April, um 14 Uhr der Seelengottesdienst für Helga Bogensperger, anschließend findet die Beerdigung im Alten Friedhof statt. Die Angehörigen bitten die Trauergäste anstelle von Blumen und Kränzen um eine Spende an die Kinderkrebshilfe.