6. November 2018, 22:23 Uhr Nachruf Trauer um Heino Gans

Der Trauergottesdienst für Heino Gans findet am Donnerstag, 8. November, um 9 Uhr in St. Margaret statt. Anschließend ist Beerdigung im Gemeindefriedhof.

Natürlich haben Gemeinden keine Botschafter, aber gäbe es dieses Amt, Heino Gans wäre Markt Schwabens Botschafter gewesen. Von Beginn an, das war im Jahr 2003, setzte er sich für die Partnerschaft seiner Gemeinde mit dem italienischen Ostra ein. Mit großem Erfolg, wie sich Margret Bartoli vom Partnerschaftskomitee erinnert: "Durch seine Herzlichkeit und sein unermüdliches Engagement konnte er die gegenseitige Freundschaft wesentlich vertiefen." Bis Anfang 2016 blieb Heino Gans Vorsitzender des Ostra-Komitees, dann übergab er den Stab an seinen Nachfolger Bernhard Wieser. Übrigens ist das ganz wörtlich zu verstehen, Heino Gans überreichte dem Neuen in seinem alten Amt auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde einen mit Flaggen und Wappen geschmückten Stab.

Neben seinem Engagement für die Städtepartnerschaft war der pensionierte Richter auch anderweitig im Gemeindeleben aktiv. Heino Gans war langjähriges Mitglied des Obst- und Gartenbauvereins und hatte auch Interesse an der politischen Landschaftspflege: Wer sich für Markt Schwabener Kommunalpolitik interessiert, erinnert sich vielleicht noch an den bislang letzten echten Bürgermeisterwahlkampf in der Marktgemeinde nach dem überraschenden Rücktritt von Bernhard Winter vor acht Jahren. Heino Gans oblag es, die drei Kandidaten für dessen Nachfolge in einer Podiumsdiskussion den Markt Schwabenern vorzustellen.

Am vergangenen Samstag ist Heino Gans im Alter von 73 Jahren verstorben.